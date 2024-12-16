Где найти деньги для скорейшего развития метро? 5 способов от строительства «частных станций» до выхода на биржу

Во многих городах мира выпускаются облигации для привлечения средств именно на строительство метро. «Так, метрополитен Нью-Йорка (эксплуатантом которого является New York Metropolitan Transportation Authority, MTA) выпускает облигации как с фиксированным, так и с плавающим купоном для финансирования транспортной сети», — рассказывает редакции Собака.ru Артем Андреев, аналитик компании General Invest.

Подобный пример есть и в России, добавляет Андрей Иванов, эксперт Центра устойчивого развития территорий ВШМ СПбГУ. «В 2021 году Москва выпустила облигаций на 70 млрд рублей, — объясняет Иванов, — деньги собирались на строительство метро и замену дизельных автобусов электробусами. В итоге 60 млрд было потрачено на подземку, а остальное на наземный транспорт», — объясняет он.