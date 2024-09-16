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Транспорт

Завершить проектирование ВСМ Москва — Петербург планируют в 2025 году

В том же году должны получить заключение Главгосэкспертизы. 

Пресс-служба РЖД

«В следующем году мы должны закончить проектирование и получить заключение Главгосэкспертизы», — цитирует генерального директора ООО «ВСМ две столицы» Олега Тони ТАСС.

Он также отметил, что строительство высокоскоростной магистрали предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Ранее объявили, что завершить строительство магистрали планируют в 2028 году

Напомним, РЖД показал макет части поезда для ВСМ. Вагон для состава «Белый кречет» представили на выставке «Московский транспорт 2030» в Манеже. Конструкция выполнена в натуральную величину и установлена в центре Москвы.

Еще ранее назвали стоимость билетов на поезда по ВСМ Москва – Петербург.

«Согласно [финансовой] модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тысяч рублей», — сообщил заместитель председателя РФ Виталий Савельев  на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
 

Поезда каждые 15 минут, билеты по 5–10 тысяч рублей и 16 остановок — что мы узнали о ВСМ за последнее время?

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