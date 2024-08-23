Поезда каждые 15 минут, билеты по 5–10 тысяч рублей и 16 остановок — что мы узнали о ВСМ за последнее время?

Что об этом думают эксперты:

Илья Резников, транспортный эксперт Лаборатории Градопланирования: Честно говоря, мне в эту цифру верится не очень сильно. Вернее, кажется, что мы в большинстве своем ее неправильно понимаем. Вероятно, 15 минут — это минимальный технический интервал, то есть чаще поезда ходить просто не смогут.

Другой вариант — поезда действительно будут отправляться с вокзалов Москвы и Петербурга каждые 15 минут, но вовсе не обязательно, что все из них будут идти полный маршрут. Что-то пойдет до Новгорода, что-то — до Твери.

Наконец, вполне возможно, что в самый час пик, где-то в 7–10 утра поезда действительно будут ходить каждые 15 минут. Но все остальное время они будут ходить сильно реже, просто потому что не будут в таком количестве востребованы.

Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ: Вообще, в Пекине с нескольких вокзалов поезда уходят каждые пять минут. Правда, это происходит не 24 часа в сутки, там тоже есть свои часы пик и периоды затишья.

Поэтому, если поезда между Петербургом и Москвой также будут ходить каждые 15 минут, допустим, утром и вечером, то это вполне возможно.