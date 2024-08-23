Поезда каждые 15 минут, билеты по 5–10 тысяч рублей и 16 остановок — что мы узнали о ВСМ за последнее время?

Поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой будут курсировать каждые 15 минут! Во всяком случае, такой анонс 21 августа 2024 года сделали власти столицы. Это далеко не первое громкое заявление, касающееся будущего ВСМ, сделанное за последние месяцы. В разное время в СМИ появлялась информация о количестве остановок, предполагаемом производителе поездов и даже об ориентировочной цене на билеты. Что на сегодняшний день известно о скоростной дороге? И насколько серьезно следует относиться к этим цифрам? Разбираемся с транспортными экспертами.
Интервал движения — 15 минут
Что об этом известно:
О том, что поезда по высокоскоростной магистрали будут отправляться каждую четверть часа заявил 21 августа заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Когда мы выйдем на те объемы расписания, которые запланированы в проекте, поезд будет ходить каждые 15 минут. <…> Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут ближе намного друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня», — рассказал чиновник.
Что об этом думают эксперты:
Илья Резников, транспортный эксперт Лаборатории Градопланирования: Честно говоря, мне в эту цифру верится не очень сильно. Вернее, кажется, что мы в большинстве своем ее неправильно понимаем. Вероятно, 15 минут — это минимальный технический интервал, то есть чаще поезда ходить просто не смогут.
Другой вариант — поезда действительно будут отправляться с вокзалов Москвы и Петербурга каждые 15 минут, но вовсе не обязательно, что все из них будут идти полный маршрут. Что-то пойдет до Новгорода, что-то — до Твери.
Наконец, вполне возможно, что в самый час пик, где-то в 7–10 утра поезда действительно будут ходить каждые 15 минут. Но все остальное время они будут ходить сильно реже, просто потому что не будут в таком количестве востребованы.
Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ: Вообще, в Пекине с нескольких вокзалов поезда уходят каждые пять минут. Правда, это происходит не 24 часа в сутки, там тоже есть свои часы пик и периоды затишья.
Поэтому, если поезда между Петербургом и Москвой также будут ходить каждые 15 минут, допустим, утром и вечером, то это вполне возможно.
Александр Поликарпов
Управляющий партнер и сооснователь ROLLINGSTOCK Agency:
Для высокоскоростного движения между Москвой и Санкт-Петербургом интервал движения поездов в 15 минут вполне нормальный. Он даже минимально возможный, если ВСМ хочет эффективно конкурировать с авиацией. В настоящее время пассажирский трафик между двумя столицами уже стабильно высокий, что подтверждается высокой интенсивностью расписания самолетов, «Сапсанов» и прочих поездов, а также постоянным ростом загрузки автомобильной трассы М11.
В первое время интервал следования поездов будет больше, но он постепенно станет сокращаться и по мере развития проекта может стать даже меньше 10 минут в пиковые периоды. Однако ночью интенсивность будет ниже по естественным причинам.
Цены на билеты — от 5,8 до 9,3 тысячи рублей
Что об этом известно:
Противоречивая информация о будущей стоимости проезда по ВСМ несколько раз появлялась в прессе за последние месяцы. Так, в феврале 2024 года Telegram-канал Shot со ссылкой на Сергея Собянина сообщил, что билет на скоростной поезд будет стоить 7,7 тысячи рублей.
В апреле на стратегической сессии, посвященной будущему ВСМ, назвали уже другие цифры — порядка 8,9 тысячи рублей за одну поездку. В середине июля «КоммерсантЪ» опубликовал оценку аналитиков агентства Kept, согласно которой цена билета на ВСМ может составить от 5,8 до 9,3 тысячи рублей при глубине бронирования в месяц.
Цены на билеты — от 5,8 до 9,3 тысячи рублей
Что об этом говорят эксперты:
Илья Резников, транспортный эксперт Лаборатории Градопланирования: Признаюсь, сегодня любые разговоры о цене кажутся несколько странными. ВСМ еще даже не начали строить, а нам называют какую-то конкретную стоимость билета. Пока это лишь гипотезы, кто-то высказывает гипотетические идеи о том, что если бы поезд запустили прямо сейчас, то поездка обошлась бы в 5–9 тысяч рублей.
Если попытаться об этих цифрах все же немного поговорить, то… действительно, 5 тысяч в сегодняшних ценах кажется нормальной цифрой. А вот 9 тысяч — уже дороговато, разве что это будет стоимость бизнес-класса. Почему я так считаю? Просто разговор идет о том, что количество пассажиров между Петербургом и Москвой должно расти. Однако этого не случится, если билет не будет доступным — люди просто выберут другие виды транспорта, ту же авиацию или ночные поезда.
Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ: Важно помнить, что окупаемость таких проектов не так уж сильно завязана на стоимость проезда. Вернее, конечно, билеты вносят свой вклад, но это на протяжении десятилетий. Главный экономический эффект от таких проектов возникает благодаря развитию окружающих территорий — экономика в регионах, по которым проходит ВСМ, начинает расти быстрее.
Думаю, что конечная цена билета будет подстраиваться под конкурирующие виды транспорта: под стоимость проезда по М-11, цену ночных поездов, стоимость авиасообщения. В целом ВСМ, конечно, будет быстрее, чем самолет. Там необходимо приехать в аэропорт, подождать час, час лететь, а потом снова ехать из аэропорта. В итоге получается порядка 4 часов, а здесь будет 2 часа от центра до центра. Поэтому логично предположить, что поездка будет чуть дороже, чем авиабилет.
Подвижной состав — производства российской группы «Синара»
Что об этом известно:
Производством поездов для будущей скоростной магистрали займется российская группа «Синара» в партнерстве с «Трансмашхолдингом» — об этом было объявлено в марте 2024 года. Производство должны организовать на производственной площадке «Уральский локомотив» в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга).
В июле стало известно, что первые два опытных поезда будут построены к 2028 году. Они должны будут развивать до 400 км/час. Причем представители «Синары» подчеркивали, что речь идет о создании принципиально новой модели. «Аналогов в России нет», — цитировал пресс-службу компании «Интерфакс».
Что об этом говорят эксперты:
Илья Резников, транспортный эксперт Лаборатории Градопланирования: Задача создания своего поезда к 2028 году выглядит крайне амбициозной. Причем пока, как сообщалось, от участия китайцев, которые являются признанными лидерами в области ВСМ, решили отказаться. Ну, посмотрим, прогнозировать тут что-то крайне сложно. В России никто поезда с такими скоростями не строил пока.
Константин Трофименко, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ: Строго говоря, никаких космических технологий тут нет. На экспериментальных путях поезда до 300 км/час разгоняли еще в середине XX века. Главным сдерживающим фактором тут является вопрос путей, именно поэтому для скоростного сообщения строят отдельную магистраль.
Резюмируя, можно сказать: было бы очень сложно построить поезд, который бы ехал со скоростью 300 км/час на обычных рельсах. На полностью изолированном пути японцы добивались таких скоростей в 1980-х. Поэтому ничего невыполнимого тут нет.
Александр Поликарпов
Управляющий партнер и сооснователь ROLLINGSTOCK Agency:
2028 год довольно напряженный срок для создания нового высокоскоростного поезда с нуля. Однако в эти сроки Группа Синара вполне может сделать первые прототипы поезда, которые будут тестироваться, на них будет проходить апробация технологий и сертификация.
Число остановок на пути ВСМ — 15 станций (не считая Москвы и Петербурга)
Что об этом известно:
О том, что Высокоскоростная магистраль будет иметь более полутора десятков остановок, стало известно еще в марте 2024 года. Тогда агентство РИА «Новости» опубликовало карту будущего маршрута. Согласно этому плану, поезда ВСМ будут делать остановки на станциях: Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Горки, Великий Новгород, Тигода, Жаровская, Обухово-2.
23 августа стало известно, что остановки, находящиеся в административных границах Москвы, будут интегрированы в систему общественного транспорта города. «Мы активно работаем над созданием инфраструктуры для ВСМ-1 в столице по задаче [поставленной] мэром Москвы Сергеем Собяниным. Станции проектируют так, чтобы они были максимально комфортными для пассажиров. В совокупности на всех четырех московских вокзалах ВСМ-1 можно будет пересесть на 14 станций метро и МЦД, а также на наземный городской транспорт», – приводит издание «Московская перспектива» слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Что об этом говорят эксперты:
Илья Резников, транспортный эксперт Лаборатории Градопланирования: Во-первых, никто не говорит, что все поезда будут останавливаться на всех остановках. Сегодня некоторые «Сапсаны» тоже идут вообще без остановок, а некоторые стоят в Вышнем Волочке и Бологом.
Самая интересная, на мой взгляд, здесь история с несколькими остановками внутри крупных городов. Исторически у нас это не принято — на наших железных дорогах поезда дальнего следования делают одну остановку в городе. В Европе это часто не так, поезд в Берлине вполне может сделать несколько остановок — для пассажиров это, безусловно, удобнее. Не надо проноситься мимо своего дома и потом ехать назад из центра.
Применительно к России тут есть одна загвоздка: как будет организована посадка? Ведь у нас ты проходишь в вагон по предъявлении паспорта, из-за чего посадка выходит очень долгой. Представьте себе, стартует поезд в Москву, делает остановку на 1 минутку в Обухово, а там на перроне стоит половина пассажиров. Как они за 1 минуту сядут в поезд? Эту задачу можно попытаться решить, придумать новые варианты — например, проводить проверку билетов и документов не при входе в вагон, а заранее, ещё на выходе на платформу.
Александр Поликарпов, управляющий партнер и сооснователь ROLLINGSTOCK Agency: Общее количество остановок на линии ВСМ не говорит о том, что каждый поезд будет останавливаться на каждой станции. Учитывая интенсивность расписания, один поезд будет делать остановки максимум на 3-4 промежуточных станциях, в большинстве случаев и того меньше. Таким образом, остановки не должны оказывать существенного влияния на общее время следования поезда. Более того, «Сапсаны» уже давно так и работают: по их расписанию разные поезда делают остановки на разных станциях. В результате, большое количество населенных пунктов становится связанно высокоскоростным сообщением, но время следования каждого поезда остается адекватным.
Вагоны ВСМ — с футуристическим дизайном
Что об этом известно:
22 августа издание РБК опубликовало презентационные материалы, посвященные внутренней отделке и компоновке будущих поездов. Согласно этим материалам, в поезде будет 4 класса обслуживания — первый класс, бизнес, комфорт и стандарт.
В первом классе будет 21 место с большими подлокотниками и поддержкой ног — они будут расположены по схеме 2+1 сиденье в каждом ряду. Бизнес-класс будет отличаться чуть более простой отделкой, меньшим расстоянием между креслами, которые будут стоять по схеме 2+2. Такая же схема будет использоваться в комфорт-классе, но расстояние между сиденьями будет еще чуть меньше. Наконец, стандарт будет отличаться самыми простыми сиденьями, которые будут стоять по схеме 3+2.
Что об этом говорят эксперты:
Илья Резников, транспортный эксперт Лаборатории Градопланирования: В целом компоновка вагонов сейчас дело десятое. В целом она не выглядит нереалистичной. Может быть, будут такие кресла, может, немного другие. Конечно, при такой компоновке бизнес и первый класс не будут стоить 5 тысяч, ну, значит, будут стоить немного дороже.
В любом случае, если изначально не попадут в спрос и потребуется больше стандартных вагонов, или, наоборот, вагонов первого класса, то переставить кресла и перегородки — не проблема.
Константин Трофименко, ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ: Все выглядит вполне реализуемо, делать современный дизайн и отделку у нас умеют — не вижу здесь ничего такого. Ну да, выглядит слегка футуристично, но… почему бы и нет. Скоро уже вторая четверть XXI века будет на дворе.
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