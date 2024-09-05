18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Власти Петербурга хотят ввести ограничения для работы мигрантов в такси

Местные чиновники рассмотрят инициативу депутата Государственной думы Михаила Романова. Он посоветовал властям Петербурга последовать примеру других регионов и запретить мигрантам работать водителями в такси.

Shutterstock.com (maodoltee)

«Мы рассмотрим это предложение, но без миграционного прироста достаточно сложно обеспечить рабочие места. Если мы жестко подойдем к этому вопросу, это приведет к значительному росту зарплат в этой сфере, что нехорошо отразится на экономике», — сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов.

Как пишет издание «Ведомости Северо-Запад», Зырьянов напомнил об аналогичных ограничениях в 20 других региона, в том числе и в Ленобласти. Там таксопаркам нельзя нанимать иностранцев до конца текущего года.

Напомним, цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов» к концу 2024 года. Все из-за прогнозируемого дефицита около 130 тысяч водителей. Одни из основных причин — ужесточение миграционной политики и регулирование деятельности такси.

Единая расцветка машин и ограничение по длине смен: как изменится жизнь петербургских таксистов и ждать ли подъема цен?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: