Власти Петербурга хотят ввести ограничения для работы мигрантов в такси

«Мы рассмотрим это предложение, но без миграционного прироста достаточно сложно обеспечить рабочие места. Если мы жестко подойдем к этому вопросу, это приведет к значительному росту зарплат в этой сфере, что нехорошо отразится на экономике», — сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов.

Как пишет издание «Ведомости Северо-Запад», Зырьянов напомнил об аналогичных ограничениях в 20 других региона, в том числе и в Ленобласти. Там таксопаркам нельзя нанимать иностранцев до конца текущего года.

Напомним, цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов» к концу 2024 года. Все из-за прогнозируемого дефицита около 130 тысяч водителей. Одни из основных причин — ужесточение миграционной политики и регулирование деятельности такси.