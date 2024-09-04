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Транспорт

Цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов» к концу 2024 года

Все из-за прогнозируемого дефицита около 130 тысяч водителей. Одни из основных причин —ужесточение миграционной политики и регулирование деятельности такси.

Shutterstock.com (Sergo Jaxua)

Как рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков на сессии Восточного экономического форума, в конце года ожидается дефицит около 130 тысяч таксистов. Водители переходят в другие сферы с сопоставимым доходом, но меньшим количеством требований и расходов.

«Ситуация не улучшается. Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее», — прокомментировал Петраков для РБК.

Он также добавил, что чем больше будет дефицит кадров, тем сильнее будут повышаться цены на услуги такси. Цены будут расти «на десятки процентов», особенно в пиковые часы в конце года. Чтобы восполнить нехватку водителей, компания попытается упростить часть требований, внедрить разные модели перевозок, в том числе для водителей-подработчиков и межгородских поездок.

«[Нужно] дать некое дополнительное окно для применения технологий, снять барьеры на вход в отрасль. Есть довольно серьезное регулирование, которое зачастую достаточно сложно исполнять. Мы точно знаем, что можно оцифровать путевые листы, медицинские осмотры. Можно сделать короткие, вплоть до минуты, дневные полисы страхования», — отметил представитель «Яндекс Такси».

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