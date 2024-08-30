С осени вступают в силу новые правила для такси — пишут, что 75% водителей им не соответствуют. Ждать ли дефицита? Цены вырастут?

Что случилось?

С 1 сентября в России начинают действовать новые правила для водителей такси. Теперь перевозчики должны страховать свою гражданскую ответственность за жизнь, здоровье и имущество пассажиров (соответствующие поправки были утверждены еще в июне 2023 года).

Новая страховка — ее сокращенно называют ОСГОП — с осени 2024 года будет необходима, чтобы законно заниматься извозом. Согласно букве закона, каждый водитель, работающий в этой сфере внести данные о заключенном договоре страхования в региональный реестр перевозчиков легковых такси.

«Формально перевозчики, не представившие информацию о договоре страхования в уполномоченный региональный орган власти до установленного срока, должны быть фактически отстранены от возможности осуществлять перевозки, — поясняет в комментарии для Собака.ru Ольга Дученко, руководитель практики по трудовому праву АБ "Качкин и Партнеры", — поскольку их разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси будут приостановлены или аннулированы».

Если правоохранители остановят таксиста и у него не окажется полиса ОСГОП, то ему и фирме, на которую он работает, будут грозить разнообразные наказания. Например, за непредоставление информации о договоре страхования максимальное наказание 30 тысяч рублей для компании-перевозчика, а перевозка пассажиров вообще без страховки может обойтись компании уже в 1 млн рублей. Если из-за отсутствия сведений о договоре страхования аннулировали разрешение на деятельность по перевозке, но такси продолжило работать, могут даже конфисковать машину или приостановить деятельность таксопарка, уточняет Дученко.