С осени вступают в силу новые правила для такси — пишут, что 75% водителей им не соответствуют. Ждать ли дефицита? Цены вырастут?

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила для таксистов. Со второй половины августа в СМИ стали появляться сообщения о том, что три четверти водителей, работающих на рынке, им не соответствуют. Что это значит? Таксистов станет в четыре раза меньше? Цены взлетят? Или рынок уйдет в серую зону? Насколько обоснованы все эти опасения? Разбираемся вместе с профессионалами.
Что случилось?
С 1 сентября в России начинают действовать новые правила для водителей такси. Теперь перевозчики должны страховать свою гражданскую ответственность за жизнь, здоровье и имущество пассажиров (соответствующие поправки были утверждены еще в июне 2023 года).
Новая страховка — ее сокращенно называют ОСГОП — с осени 2024 года будет необходима, чтобы законно заниматься извозом. Согласно букве закона, каждый водитель, работающий в этой сфере внести данные о заключенном договоре страхования в региональный реестр перевозчиков легковых такси.
«Формально перевозчики, не представившие информацию о договоре страхования в уполномоченный региональный орган власти до установленного срока, должны быть фактически отстранены от возможности осуществлять перевозки, — поясняет в комментарии для Собака.ru Ольга Дученко, руководитель практики по трудовому праву АБ "Качкин и Партнеры", — поскольку их разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси будут приостановлены или аннулированы».
Если правоохранители остановят таксиста и у него не окажется полиса ОСГОП, то ему и фирме, на которую он работает, будут грозить разнообразные наказания. Например, за непредоставление информации о договоре страхования максимальное наказание 30 тысяч рублей для компании-перевозчика, а перевозка пассажиров вообще без страховки может обойтись компании уже в 1 млн рублей. Если из-за отсутствия сведений о договоре страхования аннулировали разрешение на деятельность по перевозке, но такси продолжило работать, могут даже конфисковать машину или приостановить деятельность таксопарка, уточняет Дученко.
В чем может быть проблема?
Во второй половине августа в разных изданиях появились публикации, в которых эксперты предрекали массовый уход таксистов в тень из-за новых правил. Так, в газете «Известия» вышла статья о том, что 75% российских водителей, сегодня работающих в такси, могут быть не готовы к переходу на работу по новым правилам, так как не имеют необходимой для оформления ОСГОП регистрации в реестре перевозчиков.
Текст «Известий» основан на письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе правительства Михаилу Мишустину. Глава союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с Собака.ru заявил, что эта статистика до сих пор актуальна. «[Этим] цифрам верить надо, потому что они таковые и есть — из 2,5 млн таксистов, зарегистрированных сегодня в различных агрегаторах, в реестре есть лишь 621 тысяча», — сказал он.
Впрочем, не все согласны с этой оценкой. Так, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Собака.ru назвал эти данные «манипулятивными». По его словам, дать точную оценку того, сколько таксистов в стране не имеют необходимых регистраций и документов, невозможно. Однако он уверен, что их доля значительно ниже чем та, что заявлена в письме «Цифрового мира». Особенно в крупных городах, где, по словам Шапарина, «все намного более четко, понятно и прозрачно».
При этом он признает, что сложности в получении полиса ОСГОП действительно есть. «Страховые компании подходят к этому вопросу негибко, — поясняет он свою мысль, — они будут продавать [новые типы] полисов только с первого сентября. При этом они говорят, что, мол, сколько сможем их оформить, столько и продадим. Но я надеюсь, что это технические сложности, которые не помешают отрасли заработать по новым правилам».
Ждать ли нехватки такси?
Опрошенные редакцией эксперты сходятся во мнении, что острого дефицита такси с первого дня осени не возникнет. Во-первых, у водителей будет два месяца на то, чтобы оформить полис — крайний срок предоставления данных о нем — 31 октября, напоминает Ольга Дученко из бюро «Качкин и Партнеры».
«Никакой [ситуации из разряда] "хватай мешки — вокзал отходит" нету, — подтверждает Собака.ru зампредседателя межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков. — Это все нагнетается обстановка непонятно кем».
С этим согласен и Антон Шапарин из Национального автомобильного союза. Кроме того, напоминает он, с 1 сентября 2023 года уже вводились жесткие правила касавшиеся расцветки такси (в Петербурге она должна быть белой) и необходимости оформлять перед выездом такси в город специальные путевые листы, в которой должны ставить подпись сотрудник технической службы и медицинский работник. Эти специалисты должны удостоверить, что водитель и машина готовы к работе. «[С тех пор эти путевые листы] фальсифицируют, покупают пачками», — констатирует Шапарин.
Антон Шапарин
Вице-президент Национального автомобильного союза:
Традиционно сложности законодательства часто приводят к необязательности их исполнения. Поэтому я не думаю, что [в связи со введением ОСГОП] будут какие-то заметные проблемы для потребителя. Часть рынка, который живет в белую, будет покупать ОСГОП, кто-то не будет и продолжит работать так.
Не ждет резкого сокращения количества водителей и Валерий Корнеев из «Цифрового мира». «Наличие ОСГОП и регистрации в реестре никак не влияет на возможность подключения к агрегатору такси», — говорит он. Однако он уверен, уже введенные требования к такси, вроде необходимости оформления путевых листов, приводят к планомерному сокращению количества таксистов.
О возможных долгосрочных последствиях введения ОСГОП напоминает и Ирина Зарипова, председатель Общественного Совета по развитию такси. По ее словам, в отрасли опасаются, что хотя сегодня полис стоит недорого (по данным экспертов, его стоимость составит от 3,5 тысячи рублей в год), со временем его цена может очень серьезно вырасти. «Если такие проблемы возникнут, это может привести к нехватке водителей на рынке», — констатирует она.
Дарья Щербакова
Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Разрешения на работу в такси получают в основном водители таких регионов как Москва, Московская область и Петербург. Здесь риск потери от ухода в теневой сектор больше, чем затраты на переход на работу по новым правилам. При этом сам переход по факту произведен частично, нормы будут соблюдаться лишь отчасти. Так, путевые листы повсеместно заполняются отнюдь не медицинским работником и специалистом технической службы, а самим водителем, но тремя разными пастами. То есть вопрос разрешительных бумаг: страховки, договоров на медицинское и техническое обслуживание решился с небольшими издержками.
Учитывая все новые требования к такси, частным извозчикам придется либо переходить на работу на арендованном авто от таксопарка или уходить в тень. В Москве, Мособласти и Петербурге выбор преимущественно ляжет в сторону таксопарка, а в других регионах уже начали активно уходить в стремительно развивающиеся платформы для заказа такси без разрешения и, соответственно, страховки, то есть уходить в тень.
Есть ли риски для пассажиров, если водитель будет ездить без ОСГОП?
Пассажир не обязан знать, есть ли у таксиста, который приехал к нему на вызов, все необходимые документы. Поэтому никакой ответственности за поездку на машине, у водителя которой нет ОСГОП, не предусмотрено.
Однако, напоминает Ольга Дученко из бюро «Качкин и Партнеры», в случае аварии получить компенсацию за, скажем, перелом или поврежденный багаж будет сложнее. «Человеку нужно будет судиться с перевозчиком, у которого зачастую недостаточно средств для возмещения расходов пострадавшего, — поясняет юристка. — До нововведений перевозчик легкового такси нес ответственность в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности, но проблему ответственности перед пассажирами оно не решало с учетом небольших сумм возмещения по ОСАГО».
А цены вырастут?
Ирина Зарипова из Общественного Совета по развитию такси считает, что цены на услуги таксистов могут повыситься в связи со введением новой страховки. «Введение нового требования по страхованию отразится на тарифах, так как расходы перевозчиков возрастут», — говорит она.
Как полагает Антон Шапарин из Национального автомобильного союза, сравнительно небольшая цена новой страховки сама по себе вряд ли серьезно повлияет на стоимость каждой конкретной поездки. «У крупных агрегаторов цены работают динамически и зависят преимущественно от количества водителей, которые выходят на линию. Так что главное что произойдет 1 сентября — наступит осень, кончится лето. И это худшее, что может случиться, а с такси все будет хорошо», — поясняет он.
Примерно в так же ситуацию видит и Андрей Попков из профсоюза «Таксист». Он не исключает роста цен на такси к концу года, однако это, по его мнению, будет связано с подорожанием бензина, запчастей и автомобилей.
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