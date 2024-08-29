Электросамокаты стали заменителем общественного транспорта или такси в Петербурге

Как пишет «РБК» со ссылкой на аналитику «Яндекса», пользователи кикшерингового сервиса в Петербурге с весны по осень на 23% реже вызывают такси. Более 40% поездок на самокатах делают в утренние и вечерние часы пик, на такси — 32% поездок, тем самым помогая разгрузить дороги.

Также электросамокаты — альтернатива такси для коротких поездок до 4 км. В 83% случаев жители Петербурга используют средства индивидуальной мобильности (СИМ) в качестве транспортного средства, чтобы добраться до нужной точки. Как способ развлечения самокаты используют лишь в 17% случаев.

Также поездки на электросамокатах больше походят на общественный транспорт. Порядка 50% поездок на них начинают или заканчивают у транспортных узлов — метро, железнодорожных станций или остановок.

«Самокаты используют, чтобы проехать «последнюю милю» — короткий отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или пешком», — сказано в исследовании компании.

Также самокаты выбирают из-за экономии времени в пути. В среднем время на дорогу сокращается на 30% по сравнению с общественным транспортом и на 60% — с пешими маршрутами.