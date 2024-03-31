Работодателей хотят обязать оплачивать такси своим сотрудникам

В пояснительной записке отмечается, что таким образом будут обеспечены равные условия труда для всех работников. Отметим, что речь идёт именно о тех случаях, когда сотруднику приходится добираться ночью или же он живет в населенных пунктах с плохо развитой сетью общественного транспорта. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре и оплачивают услуги такси для сотрудников, обеспечивают проезд. Однако законодательно данная обязанность работодателя не закреплена, что влечет уменьшение дохода тех работников, чьи руководители не заботятся об этих расходах. Возникает существенная разница в предоставляемых работодателями условиях труда вопреки принципу равенства в трудовых отношениях», — считают авторы инициативы.

В прошлом году стоимость поездки на такси выросла в Петербурге почти на 30-37%. Основные игроки рынка считают, что увеличение средней стоимости поездки связано с сокращением водителей после введения нового закона, а также рост цены на топливо и расходных материалов.