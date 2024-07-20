В Петербурге выбрали еще одного подрядчика для строительства объекта метрополитена

«Бамтоннельстрой-Мост» предпринимателя Руслана Байсарова был единственным участником тендера. В итоге компания получит контракт на 20 млрд рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Госзакупок.

«Депо — это необходимая для функционирования всей Красносельско-Калининской линии единица. Участок строительства, о котором идёт речь, включает в себя четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная". Ориентировочная длина направления — семь километров. Все станции — глубокого заложения. Развитие "коричневой" линии идёт в соответствии с генеральным планом Санкт-Петербурга», — цитирует «Метрострой Северной столицы» издание.

Новый подрядчик является крупным участником строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Также компания участвовала в работах по строительству метро в Москве, в Новосибирске и в Красноярске.

Ранее мы рассказывали о том, что вход на станцию метро «Улица Дыбенко» будут ограничивать по утрам.