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Транспорт

В Петербурге выбрали еще одного подрядчика для строительства объекта метрополитена

Депо «Красносельское» для новой, коричневой ветки будет возводить компания «Бамтоннельстрой-Мост». Ранее эта компания работала над БАМом и московской подземкой.

Postmodern Studio / Shutterstock

«Бамтоннельстрой-Мост» предпринимателя Руслана Байсарова был единственным участником тендера. В итоге компания получит контракт на 20 млрд рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Госзакупок.

«Депо — это необходимая для функционирования всей Красносельско-Калининской линии единица. Участок строительства, о котором идёт речь, включает в себя четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная". Ориентировочная длина направления — семь километров. Все станции — глубокого заложения. Развитие "коричневой" линии идёт в соответствии с генеральным планом Санкт-Петербурга», — цитирует «Метрострой Северной столицы» издание.

Новый подрядчик  является крупным участником строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Также компания участвовала в работах по строительству метро в Москве, в Новосибирске и в Красноярске.

Ранее мы рассказывали о том, что вход на станцию метро «Улица Дыбенко» будут ограничивать по утрам.

Шестую («коричневую») линию метро могут достроить в 2024 году без пересадки на действующее метро. Как это возможно и что это значит для пассажиров?

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