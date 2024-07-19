Вход на станцию метро «Улица Дыбенко» будут ограничивать по утрам

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учётом фактического пассажиропотока. Работы продлятся до 10 августа 2024 года. Просим заранее планировать маршрут поездок!», — говорится в объявлении пресс-службы Комтранса.

Также петербуржцам напомнили, что они могут воспользоваться другими станциями метро, добравшись до них от «Улицы Дыбенко» на наземном транспорте. До станции метро "Ломоносовская" на Невско-Василеостровской линии ходят автобусы №№ 97, 140, 228, 264, 288 и троллейбусы №№ 14, 28, а до станции «Проспект Большевиков», которая тоже находится на «оранжевой ветке» — автобусы №№ 140, 191, 264, 288 и 255А, а также троллейбус № 43.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург может принять участие в эксперименте с системой оплаты проезда по геометке. Технология предполагает, что телефон, привязанный к городскому транспорту приложением, сможет с помощью геолокации отслеживать передвижения пользователя, а после рассчитать тариф и в конце дня списать оплату.