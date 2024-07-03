В Петербурге появятся парковки для электромобилей

Такие парковки также разместят в Москве, Севастополе и на федеральной территории «Сириус» (Сочи), пишет ТАСС. Сейчас в законе указано, что при размещении парковок общего пользования в указанных городах должны предусматривать парковочные зоны для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.

После одобрения Совфеда, теперь будут появляться зарядные станции на парковках для электрокаров. Количество таких парковок будет зависеть от потребности, закрепленной в документации по организации дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге и Ленобласти в 5 раз вырос спрос на электрокары. С января по март в городе зарегистрировали 366 машин, в области — до 65.

Также Петербург стал городом с самой дорогой зарядкой для электромобилей в России. За 1 кВт/ч придется заплатить почти 18,9 рубля. К примеру, в Красноярске, городе с самой низкой ценой, подзарядка за 1 кВт/ч обойдется в 10,52 рубля.