На время ПМЭФ в шести районах Петербурга запретят езду на электросамокатах

Александр Беглов оправдал такие ограничения в период с 5 по 8 июня тем, что средства индивидуальной мобильности создают дополнительные риски на дороге, а обязанность властей — обеспечить безопасность участников форума и местных жителей.

«Было принято решение убрать электросамокаты и прочие подобные устройства из исторического центра, а также из Пушкинского и Московского районов на время проведения форума», — цитирует губернатора Петербурга пресс-служба Смольного.

Это не единственные ограничения, которые вводятся в Петербурге в связи с проведением ПМЭФ. В частности, южный участок КАД на 4 дня закроют для большегрузов, а на некоторых улицах в центре города запретят остановку. О всех ограничениях читайте здесь.

Последние несколько дней полицейские в Петербурге массово эвакуируют прокатные электросамокаты. Количество этих средств передвижения на штрафстоянках достигло уже шести тысяч! Что происходит? Как на ситуацию реагируют сами сервисы? Каким образом происходящее комментируют власти? И что думают транспортные эксперты? Разбираемся в материале «Собака.ru».