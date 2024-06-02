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Транспорт

На время ПМЭФ введут ограничения на дорогах в Петербурге

XXVII Петербургский международный экономический форум пройдет в Петербурге с 5 по 8 июня. Однако сужать дороги и перекрывать движение начнут с 3 июня, а парковаться запретят еще раньше.

Alexander Gafarro / Shutterstock.com

С 0:00 3 июня до 23:59 8 июня перекроют движение для транспорта между аэропортом и КАД: закроют Стартовую улицу от Быковской улицы до Внуковской улицы, Домодедовскую улицу от улицы Пилотов до Внуковской и Внуковскую улицу от дома 2 до Домодедовской.

С 6:00 5 июня до 23:59 8 июня ограничение введут для грузовиков тяжелее 3,5 тонн на участках Пулковского шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургского шоссе от Пулковского до Кузьминского шоссе и Витебского проспекта от Московского до Петербургского шоссе.

С 00:00 3 июня до 23:59 8 июня будут ссужать сузят проезжую часть на дороге в аэропорт, Киевском шоссе на пересечении с Красносельским шоссе, Петербургском шоссе на пересечении с Витебским проспектом и Пулковском шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе.

С 0:00 4 июня до 23:59 9 июня похожие ограничения будут действовать:

  • на Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;
  • на улице Марата вдоль дома 11;
  • на Михайловской улице вдоль дома 1/7;
  • на четной стороне набережной Мойки от дома 24 до Певческого моста и вдоль дома 2 по переулку Антоненко;
  • на 6-й Советской улице вдоль дома 12;
  • на нечетной стороне набережной Мойки между домами 97 и 99;
  • на улице Чайковского от дома 15 по Чайковского до дома 5/19 по Литейному проспекту;
  • на Стремянной улице вдоль дома 8;
  • в переулке Антоненко вдоль дома 2;
  • на Малой Морской улице вдоль дома 14;
  • на Почтамтской улице вдоль дома 4;
  • на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
  • на Вознесенском проспекте вдоль дома 6;
  • на Малой Морской улице вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту;
  • на проспекте Римского-Корсакова вдоль дома 5–7;
  • в Никольском переулке вдоль дома 62 по Садовой улице;
  • на набережной Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой;
  • на Гончарной улице вдоль дома 4;
  • на Малом проспекте В.О. от набережной Макарова до 2–3-й линий В.О.;
  • на Галерной улице вдоль дома 15.

Также на ряде улиц введут запрет остановки транспорта. С 8:00 1 июня и до 23:59 8 июня он будет действовать на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской и самой Внуковской улице.

А с 0:00 3 июня, тоже до конца дня 8 июня, парковаться запретят на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта и всех участках, где сузят проезжую часть с 4 июня.

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