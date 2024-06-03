Дизайн новых станций петербургского метро будет скромным

Так в убранстве готовящегося «Горного института» будет отражена тема воды. Ее обыграют цветовым решением: в отделке используют материалы тёмно-зелёного и бежевых цветов. В интерьере «Юго-Западной» будут использоваться светло—серый, серый и красный гранит, а также полированный мрамор белого цвета. А над эскалатором там появится витраж, основанный на сочетании бордово-красного, сине-серого и серо-голубого цветов. А «Путиловская» будет напрямую связана с историей одноименного завода. Станции придадут облик транспортного сооружения из нержавеющей стали с интегрированными в них светодиодными светильниками.

Но Кирилл Страхов, президент фонда развития городского самоуправления 1870, называет строящиеся станции — «станциями–хрущевками». «Узкие платформы, тесные залы, низкие своды — какой–то рецидив «борьбы с излишествами в архитектуре!» На примере «Спасской» очевидно, что устаревший типовой проект не справляется с пассажиропотоком и не подходит для конечных станций. Но проектировщики упорно берут его за основу — в результате на новых станциях гарантирована давка. Особенно тревожно за «Юго–Западную», которая ещё до открытия не соответствует потребностям района», — цитирует Страхова «Деловой Петербург».

В качестве решения проблемы эксперты видят проведение архитектурных конкурсов. Если речь просто об облике станций, они позволяют расширить перечень решений, найти свежие идеи и варианты, из которых и будет выбран лучший. «Проведение открытого конкурса позволяет маленьким студиям представить свои видения и решения. Очень часто самые современные решения предлагают маленькие игроки. Также по итогам конкурса ресурсы небольших компаний можно привлекать для реализации всех городских инициатив. Небольшие компании могут предложить инновационные идеи, и такие архитектурные студии смогут создать уникальные, запоминающиеся пространства«, — отмечает Александр Зубец, генеральный директор транспортной компании «Горизон–Тур».

На прошлой неделе Смольный выдал задание на планировку территории для второго вестибюля «Приморской». Новый вестибюль станции метро построят напротив действующего, на противоположном берегу Смоленки.

Также напомним, что с 1 июня станции «Фрунзенская» и «Удельная» закрылись на ремонт. Реконструкция первой завершится через три года, а второй в мае 2025 года. На время проведения работ в районах станции усилили движение общественного транспорта.