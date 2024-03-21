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Транспорт

Показываем, как будут выглядеть станции «Казаковская» и «Путиловская»

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика для изменения документации участка Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до «Обводного канала 2», в том числе электродепо «Красносельское», и участка от «Казаковской» до «Путиловской».

Рендеры "Метрострой Северной столицы"
Рендеры "Метрострой Северной столицы"

На портале госзакупок появился конкурс на 113 млн рублей. От подрядчика потребуется
обновить документацию строительства объекта с учетом импортозамещения оборудования и некоторых материалов, а также скорректировать объемы работ. Сроки поставки должны быть минимально возможными.

В заявке также приводят изображения и описания будущих станций. Вестибюль «Казаковской» («Юго-Западной») в форме шестигранника должен появиться на пересечении улицы Маршала Казакова и Маршала Жукова. В проекте сказано, что должны возвести один подземный этаж и пять наземных. Верхние три этажа отдадут под инженерный корпус.

Внутри «Казаковскую» облицуют светло-серым гранитом и белым мрамором, а платформу сделают закрытого типа с автоматически открывающимися дверями. У эскалатора должен появиться витраж с «мотивами северной природы».

«Путиловскую» также будут оборудовать автоматическими дверями. А вот станцию выведут с вестибюлем в три этажа на поверхность у станции «Кировский завод» с фасадом, выходящим на улицу Васи Алексеева. Внутри станция планируют оформить арками из нержавеющей стали и двумя панно, посвященных истории Путиловского завода.

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