В Петербурге вводят новые ограничения для электросамокатов

Скорость у арендованных самокатов будет ниже с 7 до 10 часов утра и с 17 до 20 часов вечера, рассказал в ходе заседания парламентской комиссии по транспорту замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

В пилотный проект войдут участки улиц, которые ведут к 12 станциям метро: «Технологический институт», «Чернышевская», «Площадь Ленина», «Проспект Ветеранов», «Беговая», «Ломоносовская», «Комендантский проспект», «Проспект Просвещения», «Нарвская», «Парнас» и «Улица Дыбенко».

Кроме того, с 20 мая запретят парковать кикшеринговые электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности на некоторых участках в Петербурге. В список входит набережные Мойки, канала Грибоедова и Фонтанки, кроме мест, где есть расширение и парковать СИМ разрешено, набережные под Литейным, Кантемировским мостами и мостом Александра Невского, на верхнем ярусе у Литейного моста, верхний и нижний ярусы на стрелке Васильевского острова и на пандусе Большеохтинского моста.

Напомним, в Петербурге хотят запретить движение на электросамокатах по тротуару. Власти города собираются предложить изменения в федеральный закон, которые бы запрещали кататься на электросамокатах по тротуарам и площадям. Об этом рассказал Александр Беглов. Он также отметил, что нынешних мер недостаточно, чтобы регулировать этот вопрос.