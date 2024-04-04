В Петербурге хотят полностью запретить электросамокаты. На дорогах станет безопасней? Отвечают эксперты

Почему электросамокаты бесят горожан

Горожане регулярно жалуются на самокаты, в числе главных претензий — хаотичная парковка. За 2022 год комитет по транспорту получил более 1500 сообщений о неправильной парковке самокатов через чат-бот.

Второй причиной является аварийность. С января по сентябрь 2023 года в России зарегистрировали 2647 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 215,9% больше, чем за тот же период 2022 года. Больше всего аварий произошло в Москве — 665 случаев. Петербург стал третьим среди регионов — 172 ДТП. Но по количеству смертельных ДТП Петербург стал первым: за 9 месяцев погибли четверо ехавших на СИМ. Больше половины ДТП (51,8%) произошли с участием арендованных СИМ, по данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

Опрошенные редакцией эксперты единогласно подчеркивают: аварии происходят из-за отсутствия инфраструктуры для электросамокатов. «Корень проблемы — не самокаты, а геометрия петербургских улиц. Она сложилась более 100 лет назад в совершенно других условиях и не разу с тех пор не переосмыслялась, несмотря на качественное и количественное изменение пешеходной активности, качественное изменение ролей личного автотранспорта и общественного транспорта, а также появление микромобильности. Решение “запретить” или “убрать” кажется простым и понятным, ведь “как-то раньше жили”. Аналогичный подход, к сожалению, выгоднее и для чиновников, и для ряда публичных спикеров, так как это быстрое административное решение. В то время как преобразование городских улиц: расширение тротуаров, создание выделенной инфраструктуры для самокатов и велосипедов — большая и долгая работа, массового опыта которой в Петербурге еще нет. По факту происходит подмена понятий. Вместо обсуждения давно назревшего преобразования городских улиц мы обсуждаем запрет популярных, востребованных и эффективных самокатов. Этот фокус важно не терять, как активным сторонникам СИМ, так и экспертам, и, конечно, СМИ освещающим вопрос», — говорит Георгий Фролов.