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Транспорт

В Петербурге хотят полностью запретить электросамокаты. На дорогах станет безопасней? Отвечают эксперты

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» хотят провести референдум о полном запрете электросамокатов. «Собака.ru» вместе с экспертами объясняет, эффективная ли это мера и как сделать так, чтобы всем горожанам было комфортно. 

Ivanova Ksenia / Shutterstock

Электросамокаты — полноценный городской транспорт или развлечение в Петербурге? В чем их преимущество?

Кикшеринг окончательно утвердился в роли нового городского транспорта. Более миллиона петербуржцев ежедневно используют самокаты для решения бытовых вопросов, по данным одного только Whoosh. «За прошлый сезон было совершено почти 20 млн. поездок. Кикшеринг встроен в транспортную систему, горожане совершают частые короткие поездки по делам или используют в составных маршрутах с общественным транспортом. 56% всех поездок в прошлом сезоне начиналось у станций метро и автобусных остановок, 90% — по транспортному сценарию», — подчеркивает пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев. 

«Электросамокаты делают передвижение быстрее, исключают время ожидание в заторах и необходимость поиска парковки. Каждый, кто отказывается от поездки на личном автомобиле или такси, в пользу электросамоката, делает доброе дело — занимает в десять раз меньше общественного пространства. Из плюсов — нет вредных выхлопов, отсутствует шумовая загрузка, сравнительно ничтожное вредное влияние на окружающую среду в сравнении с личным автомобилем и, вопреки общепринятому мнению, риски смерти или нанесение тяжких травм окружающим, также на порядок ниже из-за небольшого веса СИМ и маленькой скорости», — отмечает исполнительный директор велопешеходной организации «Пошли-поехали» Герман Мойжес. 

Георгий Фролов

Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»:

«Все наши поездки индивидуальны во времени и пространстве, а потому даже совершенные системы общественного транспорта не способны удовлетворить 100% спроса на мобильность — это создает запрос на развитие индивидуальной мобильности. Прокатные самокаты и велосипеды прекрасно заполняют эту нишу: не занимают огромных пространств как автомобильный транспорт, могут передаваться между пользователями, их легко перемещать между точками скоплений, где уже нет спроса в места, где спрос высокий. Электросамокаты развивают высокую скорость — до 20-25 км/ч, что значительно выше скорости пешехода, но что важнее иногда и личного, и общественного транспорта в часы-пик. 

К сожалению, в Петербурге последнее преимущество постепенно теряет актуальность. В городе по умолчанию действует ограничение 20 км/ч, а особенно в центре города много медленных зон с ограничениями 10-15 км/ч, а также слепых зон, где самокат приходится вести вручную. Попытки города решить так вопрос безопасности движения сводят на нет транспортные эффекты от работы СИМ».

Alexandr Grant / Shutterstock

Почему электросамокаты бесят горожан

Горожане регулярно жалуются на самокаты, в числе главных претензий — хаотичная парковка. За 2022 год комитет по транспорту получил более 1500 сообщений о неправильной парковке самокатов через чат-бот. 

Второй причиной является аварийность. С января по сентябрь 2023 года в России зарегистрировали 2647 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 215,9% больше, чем за тот же период 2022 года. Больше всего аварий произошло в Москве — 665 случаев. Петербург стал третьим среди регионов — 172 ДТП. Но по количеству смертельных ДТП Петербург стал первым: за 9 месяцев погибли четверо ехавших на СИМ. Больше половины ДТП (51,8%) произошли с участием арендованных СИМ, по данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. 

Опрошенные редакцией эксперты единогласно подчеркивают: аварии происходят из-за отсутствия инфраструктуры для электросамокатов. «Корень проблемы — не самокаты, а геометрия петербургских улиц. Она сложилась более 100 лет назад в совершенно других условиях и не разу с тех пор не переосмыслялась, несмотря на качественное и количественное изменение пешеходной активности, качественное изменение ролей личного автотранспорта и общественного транспорта, а также появление микромобильности. Решение “запретить” или “убрать” кажется простым и понятным, ведь “как-то раньше жили”. Аналогичный подход, к сожалению, выгоднее и для чиновников, и для ряда публичных спикеров, так как это быстрое административное решение. В то время как преобразование городских улиц: расширение тротуаров, создание выделенной инфраструктуры для самокатов и велосипедов — большая и долгая работа, массового опыта которой в Петербурге еще нет. По факту происходит подмена понятий. Вместо обсуждения давно назревшего преобразования городских улиц мы обсуждаем запрет популярных, востребованных и эффективных самокатов. Этот фокус важно не терять, как активным сторонникам СИМ, так и экспертам, и, конечно, СМИ освещающим вопрос», — говорит Георгий Фролов. 

«В нужный момент в городе не были обеспечены условия для безопасного движения, не был отрегулирован скоростной режим, не была создана связная сеть велоинфраструктуры, которая была необходима еще до начала развития кикшеринга. В период пандемии ковида мы предлагали концепцию быстровозводимой велоинфраструкоуры по аналогии с многими городами в мире в тот период. Но она практически не была принята, велоинфраструктура продолжает развиваться медленными темпами и не образует связную сеть. В итоге люди на электросамокатах двигаются преимущественно по тротуарам, сильно мешая пешеходам и создавая большой стресс. Это вызывает сильные негативные эмоции и ощущение, что электросамокаты — это очень опасно и вредно. Хотя объективно аварийность с электосамокатами очень мала по сравнению с автотранспортом, к которому все уже давно привыкли», — отмечает инженер Бюро транспортного планирования OTS Lab, автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов. 

«Поправки в ПДД привели к жесткой конкуренции за узкие тротуары. В городе нужно создать сеть велодорожек и полос, вернуть электросамокаты на проезжую часть, ровно как и велосипеды. И, конечно, дальше работать с отдельными нарушителями — это задача ГИБДД и операторов кикшеринга. У первых, к сожалению, на это нет необходимых ресурсов, а вторые могут контролировать только свой парк, не охватывая частные СИМ», — добавляет Герман Мойжес. 

«Для объективного обсуждения вопросов развития СИМ не хватает открытых данных и статистики. Даже самые верхнеуровневые спикеры оперируют условным личным опытом, а решения об ограничении или запрете движения СИМ не сопровождаются какими-либо данными и цифрами о том, почему это решение было принято. В итоге мы обсуждаем “самые опасные в мире самокаты” без их сравнения с тем же личным транспортом, которому официально позволено ездить по тем же узким улицам центра Петербурга со скоростью 80 км/ч», — заключает Георгий Фролов.

Alexandr Grant / Shutterstock

Нужно ли запрещать электросамокаты в Петербурге и как грамотно внедрить их в инфраструктуру города?

В марте прошлого года электросамокаты стали полноправным участником дорожного движения после вступления в силу поправок в ПДД. Чтобы сделать их более комфортными для горожан, кикшеринговые сервисы принимают дополнительные меры. «Например, в сервисе Whoosh действует система штрафов за нарушение правил: поездки вдвоем, использование самокатов несовершеннолетними, неправильную парковку и другие. О подобных ситуациях нам можно сообщить в социальные сети или на почту support@whoosh.bike. При выявлении нарушений, согласно оферте, выписываем штраф либо аккаунт нарушителя блокируем без возможности восстановления. Компания проводит регулярные Школы вождения — бесплатные курсы по обучению ПДД. Более того, в Петербурге начинается завершающий этап тестирования технологии определения поездок вдвоем: скоро электросамокат сможет самостоятельно предотвращать такие нарушения. Мы планируем ввести дополнительную идентификацию пользователей с использованием банковских ID», — подчеркивает пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Георгий Фролов

Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»:

«Решение проблемы лежит в ее корне: создавать более широкие пешеходные пространства, выделенные полосы для устойчивой работы общественного транспорта, инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности и упорядочивать пространство, занимаемое автомобилями.

Первый шаг к преобразованию городских пространств Петербург уже сделал. Это создание зоны платной парковки. Наглядно в разметке стало видно те излишки ширин проезжей части и ранее существовавших парковочных пространств, которые могут быть использованы для развития тротуаров и велоинфраструктуры. Комитет по транспорту уже рапортует: сократилась загрузка улиц и парковок в центре города. Все это является хорошей и твердой почвой для того, чтобы сделать следующий шаг — изменить стандарты благоустройства и начать менять профили улиц, что позволит заметно снизить число проблем, связанных с микромобильностью, так как и для нее получится найти место и пешеходам на новых широких тротуарах станет намного комфортнее, и, кстати, много, где и для автомобилистов тоже ничего не поменяется».

«Запреты и ограничения — самая примитивная реакция на проблему. Это может быть оправдано как экстренная мера, но будет означать провал транспортной политики — город не справился с задачей развития транспорта и вынужден взять паузу. При этом спрос на микромобильность никуда не денется и все равно реализуется как-то иначе. Любая технология в начале развития переживает бум, а потом кризис. Преодолеть этот кризис быстрее значит быстрее развиваться. Кикшеринг — потенциальный драйвер изменений, давно назревших и нужных и без него. Он обострил недостатки инфраструктуры и организации движения в городе. Правильная реакция на это — приложить больше усилий к модернизации инфраструктуры», — заключает Дмитрий Баранов.

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