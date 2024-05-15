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Транспорт

Главк Петербурга хочет запретить передвигаться на электросамокатах по тротуару

В дорожной полиции города считают, что для движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) есть велодорожки.

Shutterstock.com (Tanita_St)

«Основная задача, мы на этом настаиваем, — самокатов на тротуарах быть не должно. Это позиция главка. Они [СИМы] могут спокойно передвигаться по велодорожкам. Для нас важно не привлекать, а именно профилактировать», — отметил замначальника ведомства Игорь Никишин.

По его словам, что зону для проезда СИМ в городе нужно расширить. Кроме того, Никишин считает, что из-за самокатчиков увеличивается число ДТП. Так, за 2023 год произошло 178 таких аварий, в которых пострадали 177 человек, один пострадавший погиб. С начала 2024 года произошло 41 ДТП с участием СИМ.

«Безопасность нулевая, стопроцентная травмированность. На тротуарах СИМ не должно быть. Где они должны быть? Надо вместе решать. Это ситуация, в которой должна участвовать не только полиция, но и город. Тем более у города все возможности для этого есть с точки зрения законодательства», — добавил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Напомним, в Петербурге хотят запретить движение на электросамокатах по тротуару. Власти города собираются предложить изменения в федеральный закон, которые бы запрещали кататься на электросамокатах по тротуарам и площадям. Об этом рассказал Александр Беглов. Он также отметил, что нынешних мер недостаточно, чтобы регулировать этот вопрос.

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