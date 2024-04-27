Новые ограничения для электросамокатов введут в Петербурге

Также собираются ограничить передвижение на нескольких улицах с узкими тротуарами. Однако, что это будут за улицы, пока не сообщили.

«По итогам первого месяца эксплуатации самокатов некоторые пункты соглашения (c компаниями кикшеринга) в части ограничений будут расширены. Запрет самокатов будет, анонсирую, на территории Петропавловской крепости, в парке 300-летия. Там на них будет нельзя ни кататься, ни оставлять их там», — сказал зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

О том, что будет действовать запрет в парке 300-летия Санкт-Петербурга для электросамокатов, сообщили еще в марте. Тогда Смольный подписал соглашение с кикшеринговыми компаниями о правилах для электросамокатов на 2024 год. Также под запретом для самокатчиков оказались Дворцовая и Разводная площади, улица Морского Десанта в Петродворцовом районе, Невский проспект, Летний сад, Адмиралтейская набережная и в пространство «Севкабель Порт».

Напомним, в Петербурге запустили систему против езды вдвоем на электросамокате. Проект «Антитандем» впервые заработал в городе. Система вычисляет количество людей на самокате во время поездки. Если на СИМ двое и более людей вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком или два подростка. Для подсчета количества людей используют более 50 параметров.