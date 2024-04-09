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Технологии

В Петербурге запустили систему против езды вдвоем на электросамокате

Проект «Антитандем» впервые заработал в городе. Система вычисляет количество людей на самокате во время поездки. Если на СИМ двое и более людей вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком или два подростка. Для подсчета количества людей используют более 50 параметров.

Shutterstock.com (Bonsales)

О нововведениях рассказали в кикшеринговой компании Whoosh. Задача инновации — привести к нулю число нарушений, создающих небезопасные ситуации.

«Например, нечего опасаться тем, кто едет с тяжелым рюкзаком — модель среагирует на количество человек, а не на вес», — отмечают в компании.

После обнаружения двух и более пассажиров, программа будет плавно снижать скорость. Поэтому тандемные поездки станут неудобными и неэффективными. О причине ограничений управляющему самокатом сообщат в приложении. Блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений.

В компании добавили, что пилотный проект, который запустили в прошлом сезоне, показал себя отлично. Теперь системой «Антитандем» оснастили все 20 тысяч самокатов компании Whoosh в городе. 

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