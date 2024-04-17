Пользователей электросамокатов предлагают регистрировать по паспорту или правам

В Госдуме предложили ввести регистрацию в кикшеринговых приложениях только по паспорту или водительским правам. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев считает, что самокатчики-подростки больше всего раздражают пешеходов, пишет «Парламентская газета».

«Мы знаем, что прокатные сервисы работают над тем, чтобы пользователи до 18 лет не имели доступа к СИМ, поддерживаем их на этом пути и очень ждем конкретных результатов», — отметил Федяев.

В некоторых сервисах кикшеринга уже требуют, чтобы водителю электросамоката было больше 18 лет. В Whoosh планируют ввести верификацию пользователя по банковской карте — если она принадлежит несовершеннолетнему, аккаунт зарегистрировать не получится.

Напомним, в Петербурге запустили систему против езды вдвоем на электросамокате. Проект «Антитандем» впервые заработал в городе. Система вычисляет количество людей на самокате во время поездки. Если на СИМ двое и более людей вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком или два подростка. Для подсчета количества людей используют более 50 параметров.