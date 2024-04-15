Кто будет контролировать использование электросамокатов в зоне платной парковки? Рассказали в Смольном

«Наш проект направлен на повышение уровня безопасности на улично-дорожной сети Северной столицы. Проект предусматривает фиксацию не только нарушений парковки СИМ и движения на нем двух и более лиц. Планируется, что инспекторы будут фиксировать факты нарушения пользователями средств индивидуальной мобильности правил дорожного движения, а выявленные сведения о нарушениях — передаваться операторам кикшеринга для дальнейшей отработки», — отметил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков на Международной отраслевой конференции микромобильности.

Также обсуждается вопрос информационного обмена с МВД РФ в части администрирования нарушений, связанных с использованием СИМ в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Напомним, в этом году на улицах Петербурга появятся около 48 тысяч электросамокатов для аренды. Кишеринговые компании прорабатывают различные мероприятия для безопасности передвижения. Так, в Петербурге начали тестировать систему «Антитандем», которая вычисляет количество людей на самокате во время поездки. Если на СИМ двое и более людей вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком или два подростка. Для подсчета количества людей используют более 50 параметров.