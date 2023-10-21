Смольный передал РЖД участки под строительство ВСМ

Согласно документам срок строительства объекта — 36 месяцев со дня заключения договоров аренды. РЖД получит землю на специальных "инвестиционных" условиях. За участок на Софийской улице железнодорожная компания будет платить в бюджет по 143 рубля в год, землю на Салова оценили в 71,86 рубля, а на Самойловой — в 24,61 рубля. Небольшой участок в 1-м Рыбацком проезде обойдётся РЖД в 2,97 рубля.

В столице вокзал для ВСМ возведут возле станции метро «Рижская». Ожидается, что площадь вокзала составит 330 тысяч «квадратов», а рядом появится общественная застройка. А в Петербурге вокзал для высокоскоростной магистрали (ВСМ) разместить недалеко от сада Сан-Галли на четной стороне Лиговского проспекта. Такое решение позволит «отдельные исторические объекты интегрировать в состав терминала».

Напомним, что завершить строительство ВСМ планируют до 2030 года. В 2027 году обещают сконструировать высокоскоростной поезд нового поколения.