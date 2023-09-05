Что делать с электросамокатами в городе? И почему их запрет — не самая лучшая идея?

Вопросы вызывает и проводимая в Петербурге политика массовых «слепых» и «медленных зон» для самокатов. В наибольшей степени она ударяет именно по тем, кто совершает на самокатах транспортные поездки и использует для езды край проезжей части и велополосы, а не тротуары. Езда по ним на скорости 10–15 км/ч с принудительным торможением становится невозможной, а порой и опасной. (Не очень уютно оказаться на принудительно тормозящем в ноль самокате при проезде оживлённого перекрёстка). Всё это вынуждает пользователей кикшеринга выезжать на тротуар, где даже 10 км/ч уже опасны для пешеходов. Для деловых же поездок такая скорость просто непригодна, так как не обеспечивает выигрыша относительно других видов транспорта.

При этом и с запретом, и со «слепыми зонами» возможно было бы смириться, если бы они были частью плана. Условно, мораторий бы вводился на срок, пока город реализует мероприятия, решающие или купирующие эту проблему. Однако плана этого нет, ограничения, бьющие в первую очередь по деловым поездкам, стремительно плодятся, но ни по одному из адресов, где они были введены, город не реализовал и не предложил мероприятий по их отмене или пересмотру. Что интересно, такие мероприятия для «возвращения» некоторых улиц хотели делать за свой счёт сами операторы кикшеринга, но им было отказано.

В части решения накопленных проблем ответ известен и многократно проговорен — Петербургу, как и другим городам, нужна инфраструктура для велосипедов и средств микромобильности. Цельным и системным каркасом, который можно использовать для регулярных поездок. Именно велополосы способны оттянуть пользователей кикшеринга с тротуаров, что снимет заметную часть проблем и негатива. По тому же принципу успешно решается и проблема с хаотичной стоянкой самокатов — тут, правда, необходимо обратно вернуться к корням сервиса и вернуть обязанность пользователей размещать самокаты только на специализированных стоянках, хотя бы виртуальных. Их вполне можно размечать специальной разметкой. Как сработала эта практика, наглядно видно на условных гугл панорамах Хельсинки — если в 2019 году самокаты ещё разбросаны по улицам, то сейчас аккуратно упаковываются на стоянки, которые, кстати, часто размещают вместо парковок для автомобилей (особенно удачно, если так заменяют последнее машиноместо вблизи пешеходного перехода — так обеспечивается лучшая видимость пешеходов).

Часть ограничительных практик, как мне кажется, можно перенять и у каршеринга. Введя, например, рейтинговую систему и увеличивая стоимость использования или блокируя пользователей за нарушения ПДД, опасную езду или нарушения парковки, или усложнив систему доступа и аутентификации — регистрировать в приложениях по документам и выборочно запрашивать у пользователей контрольные селфи и звонки, чтобы исключить неконтролируемую передачу аккаунтов.