Что делать с электросамокатами в городе? И почему их запрет — не самая лучшая идея?

Недавнее решение властей Парижа, запретивших сервисы аренды электросамокатов, всколыхнуло весь мир. Противники и сторонники этого вида транспорта вновь начали активно спорить о том, нужно ли запретить его повсеместно. В частности, немало сторонников такой меры и в России. Но является ли это лучшим решением? Или проблему электросамокатов можно решить как-то иначе?
С 1 сентября в Париже больше недоступны сервисы проката электросамокатов. Такое решение было принято после прошедшего апрельского референдума — 89% его участников высказались за такую меру. Решение властей французской столицы воодушевило противников электросамокатов во всем мире, в том числе и в России.
Как показал недавний опрос SuperJob, 66% петербуржцев поддержали бы аналогичный запрет в своем городе, в Москве число противников электросамокатов составило 62% опрошенных.
Впрочем, власти Петербурга пока решили не действовать, как в Париже, ограничившись запретом на использование любых электросамокатов (и прокатных, и личных) на Адмиралтейской и Дворцовой набережных. Вероятно, сторонники полного освобождения улиц от самокатчиков не посчитают такие действия достаточными. Однако собеседники редакции полагают, что запрет действительно не является оптимальным решением городских проблем.
Георгий Фролов
Транспортный инженер, автор telegram-канала «Петербуржец в ДепТрансе»
С момента появления в городе кикшерингов спрос на них непрерывно растет. И что важнее — растет доля именно деловых поездок. На самокатах все больше ездят, а не катаются. Привлекательными их делают даже не отдельные преимущества, а скорее оптимальное сочетание скорости, комфорта и стоимости поездки на малые и средние расстояния, которые часто не способны обеспечить другие виды транспорта. И это касается как направлений, не охваченных городскими маршрутами, так и тех, где они буксуют из-за отсутствия в Петербурге выделенных полос.
При этом проблематика, которую приписывают самокатам, не совсем нова. Езда по тротуарам на большой скорости, нарушения ПДД, стихийные парковки (особенно возле станций метро) — все это уже проходили и обсуждали в случае с велосипедами, пусть и в меньшем масштабе. Большая гибкость и доступность кикшерингов просто сделала все эти проблемы более массовыми и заметными. Отдельно масла в огонь подлило то, что самокаты по ПДД обязаны были двигаться по тротуарам, что с учётом их скоростных возможностей, абсолютно недопустимо, особенно на узких и перегруженных тротуарах центра Петербурга (отменили данное требование только в этом году, но кикшеринговые операторы до сих пор пропагандируют именно езду по тротуарам).
Требования тотального запрета самокатов при этом — абсолютный популизм. Травматизм и смертность в ДТП с автотранспортом заметно больше, чем с самокатами, однако инициаторы запрета самокатов об этом не говорят, равно как и не замечены они среди сторонников отмены, например, нештрафуемого порога превышений скорости для личного транспорта или других инициатив по ужесточению требований ПДД для автомобилистов.
Вопросы вызывает и проводимая в Петербурге политика массовых «слепых» и «медленных зон» для самокатов. В наибольшей степени она ударяет именно по тем, кто совершает на самокатах транспортные поездки и использует для езды край проезжей части и велополосы, а не тротуары. Езда по ним на скорости 10–15 км/ч с принудительным торможением становится невозможной, а порой и опасной. (Не очень уютно оказаться на принудительно тормозящем в ноль самокате при проезде оживлённого перекрёстка). Всё это вынуждает пользователей кикшеринга выезжать на тротуар, где даже 10 км/ч уже опасны для пешеходов. Для деловых же поездок такая скорость просто непригодна, так как не обеспечивает выигрыша относительно других видов транспорта.
При этом и с запретом, и со «слепыми зонами» возможно было бы смириться, если бы они были частью плана. Условно, мораторий бы вводился на срок, пока город реализует мероприятия, решающие или купирующие эту проблему. Однако плана этого нет, ограничения, бьющие в первую очередь по деловым поездкам, стремительно плодятся, но ни по одному из адресов, где они были введены, город не реализовал и не предложил мероприятий по их отмене или пересмотру. Что интересно, такие мероприятия для «возвращения» некоторых улиц хотели делать за свой счёт сами операторы кикшеринга, но им было отказано.
В части решения накопленных проблем ответ известен и многократно проговорен — Петербургу, как и другим городам, нужна инфраструктура для велосипедов и средств микромобильности. Цельным и системным каркасом, который можно использовать для регулярных поездок. Именно велополосы способны оттянуть пользователей кикшеринга с тротуаров, что снимет заметную часть проблем и негатива. По тому же принципу успешно решается и проблема с хаотичной стоянкой самокатов — тут, правда, необходимо обратно вернуться к корням сервиса и вернуть обязанность пользователей размещать самокаты только на специализированных стоянках, хотя бы виртуальных. Их вполне можно размечать специальной разметкой. Как сработала эта практика, наглядно видно на условных гугл панорамах Хельсинки — если в 2019 году самокаты ещё разбросаны по улицам, то сейчас аккуратно упаковываются на стоянки, которые, кстати, часто размещают вместо парковок для автомобилей (особенно удачно, если так заменяют последнее машиноместо вблизи пешеходного перехода — так обеспечивается лучшая видимость пешеходов).
Часть ограничительных практик, как мне кажется, можно перенять и у каршеринга. Введя, например, рейтинговую систему и увеличивая стоимость использования или блокируя пользователей за нарушения ПДД, опасную езду или нарушения парковки, или усложнив систему доступа и аутентификации — регистрировать в приложениях по документам и выборочно запрашивать у пользователей контрольные селфи и звонки, чтобы исключить неконтролируемую передачу аккаунтов.
Герман Мойжес
Юрист, исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали»
Мне и моим коллегам кажется, что запрет — это крайняя мера, это не наш путь. Другое дело, что проблемы с электросамокатами есть и их действительно необходимо решать. Для этого операторы должны объединить свои усилия и сами заниматься устранением факторов недовольства горожан. И не из Москвы, а здесь, у нас в Петербурге. Нужно навести порядок с парковкой самокатов, соблюдением правил движения, блокировкой грубых нарушителей.
Как этого добиться? У нас есть несколько предложений! Во-первых, создать единый портал, к примеру «Кикшеринг-СПб», где можно найти всю информацию о правилах пользования самокатами, местах их парковки. Там же нужно предусмотреть возможность жаловаться на нарушения самокатчиков. Во-вторых, необходимо краской отметить места, где возможна парковка самокатов, и штрафовать тех, кто оставляет их за пределами этой зоны.
Дальше, мы за то, чтобы на самокатах была унифицированная и заметная маркировка. Пешеход должен иметь возможность прочитать номерной знак и в случае необходимости сообщить о лихаче. А чтобы нарушений было меньше, сервисы должны внедрить обязательный тест на знание правил управления самокатом. Ну и, конечно, для новичков следует предусмотреть гибкую систему ограничений скорости. Чтобы в первые пять поездок вы могли разгоняться условно только до 10 км/час, в следующие пять поездок — до 15 км/час, и лишь затем вам разрешалось ездить быстрее.
Эти меры будут еще эффективнее, если власть обратит внимание на развитие сети веломаршрутов. Сейчас их явно недостаточно, дорожками охвачены не все районы города, много где есть разрывы. Если бы ситуация обстояла иначе, то и самокаты на тротуарах появлялись бы реже.
Все эти меры помогли бы защитить электросамокаты от постоянных призывов к их запрету. И это хорошо, ведь это не только очень востребованный вид транспорта, который ускоряет передвижение по городу. Каждый, кто выбирает самокат, а не собственную машину или такси, несет благо всем остальным. Самокаты, как и велосипеды, бесшумны, а также почти не вредят экологии. Да и опасности при столкновении с ними ниже, чем при наезде автомобиля. Так что будет жалко, если когда-то дело пойдет по парижскому сценарию.
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