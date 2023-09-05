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Транспорт

Смольный будет учитывать пожелания петербуржцев при развитии велодорожек

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Сейчас власти работают над концепцией развития велоинфраструктуры и велодвижения в Петербурге до 2030 года. Перед этим провели большой опрос горожан по поводу качества и количества велообъектов в городе.

Telia / Shutterstock.com

«В рамках работы над концепцией развития велоинфраструктуры и велодвижения в городе до 2030 года среди горожан прошел социологический опрос. В нем приняли участие более 2 тыс. 700 человек. Самыми активными стали жители Приморского, Калининского и Выборгского районов в возрастной категории от 31 до 40 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службу комитета по транспорту, больше половины опрошенных (55%) рассказали, что постоянно пользуются велосипедом уже более 10 лет — в основном весной, летом и осенью. При этом каждый четвертый петербуржец передвигается на велосипеде на работу (17%) или на учебу (7%). В основном маршруты проходят через Центральный, Петроградский, Приморский и Выборгский районы.

Среди пожеланий чаще всего просили Смольный (87%) больше создавать велодорожки, велополосы и т. д. Не хватает жителям города и единой велотранспортной сети, которая связала бы все районы города (85%). Меньше всего петербуржцев интересует развитие пунктов проката велосипедов.

Полученные ответы будут учитывать при создании концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения до 2030 года, пообещали в комтрансе. Ее должны подготовить к ноябрю этого года.

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