Смольный будет учитывать пожелания петербуржцев при развитии велодорожек

«В рамках работы над концепцией развития велоинфраструктуры и велодвижения в городе до 2030 года среди горожан прошел социологический опрос. В нем приняли участие более 2 тыс. 700 человек. Самыми активными стали жители Приморского, Калининского и Выборгского районов в возрастной категории от 31 до 40 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службу комитета по транспорту, больше половины опрошенных (55%) рассказали, что постоянно пользуются велосипедом уже более 10 лет — в основном весной, летом и осенью. При этом каждый четвертый петербуржец передвигается на велосипеде на работу (17%) или на учебу (7%). В основном маршруты проходят через Центральный, Петроградский, Приморский и Выборгский районы.

Среди пожеланий чаще всего просили Смольный (87%) больше создавать велодорожки, велополосы и т. д. Не хватает жителям города и единой велотранспортной сети, которая связала бы все районы города (85%). Меньше всего петербуржцев интересует развитие пунктов проката велосипедов.

Полученные ответы будут учитывать при создании концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения до 2030 года, пообещали в комтрансе. Ее должны подготовить к ноябрю этого года.