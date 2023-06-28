«От Москвы до Владивостока за 12 часов»: как в Петербурге разрабатывают суперпоезд на магнитной подушке

«Меж двух магнитов»

Так на юге Петербурга, в НИИЭФА, начали разрабатывать технологию для российского поезда на магнитной подушке. Изучив мировой опыт, ученые поняли, что существует две основных технологии маглевов. В одном случае (электродинамическая система) магнит располагается над рельсом — такую технологию используют в Японии для поездов, которые разгоняются быстрее 600 километров в час. Однако у такой системы есть недостаток: в силу законов физики магнитная подушка возникает в этом случае не сразу, а начиная с определенной скорости (более 120 км/час), до которой поезд разгоняется на классических колесах. Во втором случае (электромагнитный подвес) магнит находится под рельсом, такой принцип использовали в Германии — он позволяет поезду парить над рельсами даже при нулевой скорости, правда, и разгоняться до 600 километров в час такие поезда обычно не могут.

«В результате мы выбрали вторую технологию, — вспоминает Фирсов, — тогда большинство проектов, которые мы обсуждали, были связаны с короткими линиями. Рассматривался, к примеру, проект "Балтийский вокзал — Пулково". Там не нужно развивать 400 километров в час, важнее, чтобы магнитная левитация была возможна даже при сравнительно небольших скоростях — до 100–200 километров в час».

Около полутора лет ученые занимались расчетами и изготовлением маленьких макетов магнитных подвесов. «На первом макете мы просто подвесили стальную пластину между двух магнитов, чтобы показать, что мы можем стабильно удерживать ее в этом положении. Самым сложным было изготовить источник тока, который работал бы стабильно и которым можно было бы достаточно точно управлять. Это была колоссальная работа».

Однако успешный запуск первого макета говорил лишь о том, что ученые НИИЭФА правильно рассчитали принципы магнитной левитации на бумаге. Для того чтобы убедить потенциальных заказчиков, нужно было нечто большее. В 2017 году они создали первый образец, напоминающий будущий транспорт. Это была небольшая левитационная платформа. Грубо говоря, очень приблизительный макет вагона, весом больше 100 килограммов, который уже мог парить над небольшим участком рельса благодаря своим магнитным подвесам. Именно с этой платформой петербургские ученые «вышли в свет».

Демонстрация состоялась на выставке Атомэкспо-2017. «Интересно было наблюдать, — вспоминает Фирсов, — как люди подходили [к макету] и пытались понять, в чем подвох. Часть из них просто не верила, что наша платформа весом 170 килограммов висит в воздухе и ее можно подвинуть взад-вперед одним пальцем, почти без усилий. Многие пытались найти, где же там спрятаны колесики».