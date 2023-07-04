Как друзья детства Илья Рашкин и Игорь Гирдин создали первый в России электрогрузомобиль?

Бизнесмены Илья Рашкин и Игорь Гирдин запустили производство первого в России электрогрузомобиля EVM PRO. Илья начинал с того, что изобретал у себя в гараже научное оборудование для извлечения молний, потом работал над электродвигателями для авиации, концепцией беспилотного самолета с вертикальным взлетом и посадкой, а в пандемию организовал одно из крупнейших предприятий по выпуску медицинских масок. В 2021 году его школьный друг и предприниматель Игорь Гирдин предложил Илье разработать небольшой электрогрузовик. От схемы, нарисованной на салфетке, до выпуска серийного автомобиля, собранного полностью из российских деталей, прошло всего два года. Теперь Илья и Игорь стали лауреатами премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Бизнес».
Илья, сегодня ваш основной бизнес — производство первого российского электрогрузовика. Но это ведь не первый ваш проект. Как вы начинали?
ИЛЬЯ: Увлечение электротехникой у меня с детства. Дедушка был военным связистом и лет с 3 давал мне задачки по электротехнике: лампочки подключать, трансформаторы соединять. При этом объяснял все это простым языком. Именно он воспитал во мне любовь к технологиям и вообще явлениям, связанным с электричеством.
Уже в студенчестве, годах в 2010—2011 мы с друзьями у меня в гараже на даче стали собирать огромные высоковольтные трансформаторы, необходимые для получения многометровых электрических разрядов. Это было нужно для исследования свойств специальных материалов — диэлектриков — и того, как они взаимодействуют с высоким напряжением.
Это было интересно, я собрал вокруг себя команду увлеченных ребят, которыми двигал живой интерес и любопытство.
И постепенно это стало больше, чем увлечение?
ИЛЬЯ: Да, мы поняли, что делаем что-то уникальное, это поддержал и спрос – первую установку мы продали неожиданно и за большие деньги. Тогда и родился первый бизнес по созданию сложных высоковольтных устройств. Наши разряды стали использовать как спецэффекты.
Как вы заинтересовались идеей электромобилей?
ИЛЬЯ: Спустя лет шесть, я увидел в Италии первый электрический картинг и подумал, а почему у нас в стране такого нет. Мы с командой взяли российский карт и разработали все необходимые узлы, чтобы поставить на него электродвигатель (правда, его мы тогда купили, с нуля решили не создавать). Меньше чем за год мы запустили этот проект, он пользовался большим успехом, назывался “Тесла-картинг”.
Потом нам предложили заняться концепцией гибридного беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой. Для него мы разработали уже свой электрический двигатель. Позже пришли заказы и на другие продукты, связанные с высокими технологиями, постепенно мы выросли в хайтек аутсорсинговое агентство. В 2020 году началась пандемия, и нам поручили разработать автоматическое оборудование по производству медицинских масок, что мы и сделали.
Игорь, как вы оказались в этой истории?
ИГОРЬ: Мы знакомы с Ильей еще со школьных времен. Сам я занимался бизнесом, в 2009 открыл маркетплейс по онлайн-продаже техники и электроники. Но тогда рынок был в другом состоянии, доставка осуществлялась 1–2 дня, и это было нормой для того периода.
Потом я работал в корпорации, которая занималась международной логистикой. Я бывал в разных странах и видел, что люди активно используют электромобили. Но в основном это были легковые машины, а для сегменте коммерческого транспорта вопрос стоимости сверхактуален, и у меня тогда возникла идея, что электрогрузовик мог бы стать эффективным бизнес-инструментом.
И тогда вы решили набрать своего школьного друга?
ИГОРЬ: В 2021 я проанализировал рынок и понял, что никто в мире, кроме небольших китайских компаний, не делает коммерческий электрический транспорт. Хотя окупаемость у него намного очевиднее, чем у легковушки.
Я понимал, что если за счет более низкой стоимости обслуживания, экономии на транспортном налоге и бесплатной парковке удастся снизить стоимость эксплуатации, то это сделает такую машину очень привлекательной. Ведь любой маркетплейс считает себестоимость доставки. Это очень конкурентный рынок, часто продукция продается с минимальной наценкой, а заработок идет на дополнительных услугах. И если расходы на доставку снижаются, то это востребовано. И да, тогда я позвонил Илье и предложил встретиться.
ИЛЬЯ: Я хорошо помню тот день! Звонит Игорь и говорит: «Надо поболтать, обсудить одну идею». Мы встретились, погуляли, и он рассказал идею.
Мы и сами до этого думали на эту тему, но не хватало импульса, который и дал Игорь. Опираясь на свою работу в логистике, он объяснил, какие параметры надо учесть, чтобы машина была востребована. Мы сели, посчитали и даже расчет «на салфетке» показал, что это перспективная ниша. Оставалось дело за малым – создать электрогрузовик.
Игорь, что вы подумали, когда увидели первый расчеты?
ИГОРЬ: Понял, что даже при выпуске 1000 электрогрузовиков можно зарабатывать на этом и развивать бизнес, то есть вкладываться в развитие новых технологий.
Для строительства вашего грузовика вы выбрали шасси УАЗ, почему?
ИЛЬЯ: Мы изначально хотели, чтобы продукт был полностью российским, поэтому не смотрели на европейские и китайские шасси. Смотрели в сторону ГАЗа, но у них свои проекты электромобильности. Поэтому остановились на УАЗе.
ИГОРЬ: Плюс УАЗа еще и в доступности деталей при необходимости ремонта, дешевые запчасти есть в любом городе страны, что важно для бизнеса, ведь коммерческий транспорт должен постоянно работать, а не простаивать.
Уже в сентябре 2021 года первый опытный образец был готов к испытаниям, как это было?
ИЛЬЯ: Это было на гоночном полигоне в Шушарах, мы разместили на машине камеры и начали наматывать круги. Удалось разогнаться до 130 км/час. Это было уникальное чувство, когда твоя идея не просто реализуема – а она работает прямо сейчас. Это как рождение ребенка!
ИГОРЬ: Это было просто неповторимо, ты сделал что-то, чего в России никто не делал. Это не передать словами. Хотя мы уже тогда понимали, что впереди огромная работа перед тем, как мы представим рынку классный продукт.
Частью этой работы было привлечение денег инвесторов. Как они реагировали на идею создания электрогрузовика?
ИГОРЬ: В 2021 году, когда мы начинали, рынок венчурных инвестиций активно развивался. Компании были готовы вкладываться в такие проекты. Особенно если у вас есть опытный образец, а не просто слова и картинки.
После февраля 2022 курс доллара вырос в два раза, ключевая ставка менялась, возникли определенные сложности и непонимание, как дальше развивать бизнес. Те инвесторы, которые были готовы войти в проект, отозвали договоренности – фонд перестал существовать фактически. Нам пришлось начать поиск фактически с нуля, и снова десятки переговоров, но в результате в конце 2022 г. мы привлекли инвестиции.
Илья, какие самые сложные задачи пришлось решать вам, как инженеру, пока Игорь был сосредоточен на поиске средств?
ИЛЬЯ: Поиск инвестиций — это была наша совместная задача, которую мы в итоге с успехом решила. Параллельно как разработчик я решал задачи, связанные напрямую с продуктом. Первая задача, самая сложная, — разработать свой собственный российский электродвигатель, который был бы адаптирован под отечественные материалы, имеющие немного другие характеристики, нежели зарубежные аналоги. Это нетривиальная задача. В этом деле детали решают все, даже самый маленький параметр электростали очень важен. Поэтому приходилось делать огромное количество расчетов.
Вторая проблема — аккумуляторная сборка. Это самый важный узел электромобиля. Важно было добиться, чтобы в зимний период пробег был такой же, как летом. Коммерческий транспорт не может зависеть от температуры на улице и того, что на холоде аккумулятор разряжается быстрее. Поэтому мы разработали специальную систему обогрева.
В этом году вы официально открыли производство в Москве. Почему выбрали именно столицу?
ИЛЬЯ: Мы пытались найти такую площадку в Петербурге, но, к сожалению, столкнулись с тем, что готовых площадок нужных нам параметров нет, а строить с нуля — это большие вложения, а главное — сроки.
Сколько машин вы планируете производить и когда мы увидим их на улице?
ИГОРЬ: Планируем 1000 машин в год, но уже сейчас думаем о расширении производства до 5 000 штук в год. Рынок «съест» и 10 тысяч штук, но кроме производственной емкости важный момент — ментальная готовность потребителей. И здесь про электромобили есть целый ряд стереотипов, нам тоже приходится их учитывать и работать с ними. Поэтому сейчас максимальный упор мы делаем на тест-драйвы, чтобы была возможность попробовать наш EVM PRO в действии.
А на дорогах машину уже можно увидеть — уже прошли испытания в компании «ЕвроАвто», в настоящий момент идут тест-драйвы в «Почте России», «Газпромнефть-Омск». На очереди - сервис электросамокатов Woosh, «Петрович», «Максидом».
ИЛЬЯ: То есть уже месяц наша машина реально работает в Петербурге и возит почту. Для нас это супер важно. И не только для нас – прямо сейчас происходит формирование нового рынка легкого коммерческого электротранспорта.
Все наши автомобили снабжены телеметрией, мы сами ее разработали, и мы видим удаленно что происходит на машине, сколько километров она накатывает, какой там процент заряда, какие могут быть проблемы. Мы видим это, и эта обратная связь позволяет нам постоянно улучшать продукт.
Вы уже думаете над следующей моделью?
ИЛЬЯ: Конечно, у нас есть идеи запустить дополнительные продукты, но пока мы все свои ресурсы сфокусировали, чтобы запустить в серийное производство EVM PRO и обеспечить его выпуск. Это простое правило — надо сосредоточиться, довести до идеала одно и потом уже переходить к следующему. Мы надеемся, что выход на полную мощность производства удастся обеспечить к лету. Тогда можно будет думать над следующими продуктами.
Но уже сейчас мы изучаем одну технологию, которая будет давать возможность электромобилю пройти не 300 километров на одном заряде, а 900 или даже 1000. Это откроет возможность использовать наши грузовики для междугородних перевозок. К тому же эта технология позволит уменьшить аккумуляторную сборку, что сделает машину дешевле и легче. Думаю, уже довольно скоро мы о ней расскажем.
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