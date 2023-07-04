Как друзья детства Илья Рашкин и Игорь Гирдин создали первый в России электрогрузомобиль?

Илья, сегодня ваш основной бизнес — производство первого российского электрогрузовика. Но это ведь не первый ваш проект. Как вы начинали?

ИЛЬЯ: Увлечение электротехникой у меня с детства. Дедушка был военным связистом и лет с 3 давал мне задачки по электротехнике: лампочки подключать, трансформаторы соединять. При этом объяснял все это простым языком. Именно он воспитал во мне любовь к технологиям и вообще явлениям, связанным с электричеством.

Уже в студенчестве, годах в 2010—2011 мы с друзьями у меня в гараже на даче стали собирать огромные высоковольтные трансформаторы, необходимые для получения многометровых электрических разрядов. Это было нужно для исследования свойств специальных материалов — диэлектриков — и того, как они взаимодействуют с высоким напряжением.

Это было интересно, я собрал вокруг себя команду увлеченных ребят, которыми двигал живой интерес и любопытство.