Петербургские компании показали новые зарядные станции для электрокаров

«Это быстрая станция, мощностью 100 кВт, а значит зарядить электрокар до 80% можно всего за 20–25 минут. Станции постоянного тока (быстрые и ультрабыстрые) устанавливаются там, где водителю нужно в короткие сроки подзарядить автомобиль и продолжить путь следующие 200–300 км», — рассказали в компании по производству зарядных станций для электромобилей «Яблочков».

У станции есть два зарядных коннектора постоянного тока — ССS Combo 2 и CHadeMO. У нее могут заряжаться сразу два автомобиля с разными типами коннекторов. Мощность передачи заряда может распределяться, например, в таком соотношении — 60 кВт на один электрокар и 40 кВт на другой.

Маломощные электрокары на подобной станции смогут полноценно зарядиться. Подобную установку можно использовать не только на трассах, но и в городской среде — рядом с бизнес-центрами, на парковках, пишет «Деловой Петербург».

Еще одна компания («Криогаз») представили разработку мобильной зарядной станции «Electropoint Мобил». Станция с мощность 50 кВт установлена на шасси автомобиля и может самостоятельно приехать в любую точку города для зарядки электрокара. Работает она на природном газе. В компании утверждают, что в России подобных аналогов нет.

«Хотя в мире существуют компании, предлагающие похожие решения. Клиентами Electropoint мы видим не только индивидуальных владельцев электромобилей, но и корпоративные парки (такси, каршеринг), а также городской транспорт и аварийные службы для владельцев электромобилей с разрядившимися батареями», — говорят в «Криогазе».