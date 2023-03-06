Производство электрокаров в России уже в 2023 году обещают нарастить в 9 раз! О каких проектах речь?

Пожалуй, самые амбициозные планы относительно строительства электрокаров озвучивают представители возрожденной торговой марки «Москвич». В ноябре 2022 года они заявили, что в 2025-м намерены произвести 25 тысяч машин на электрической тяге. Пока в модельном ряду один электромобиль — кроссовер «Москвич 3е» (который, по сути, является адаптацией под российский рынок китайской машины Sehol E40X).

«Электрический первенец марки "Москвич 3е" оборудуют мотором мощностью 68 л.с. (340 Нм). Одного заряда электрокроссовера достаточно для преодоления 410 км пути. По оснащению "розеточная" версия повторяет бензиновую: 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель, 10-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы», — приводит характеристики модели Цуканов.