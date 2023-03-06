Производство электрокаров в России уже в 2023 году обещают нарастить в 9 раз! О каких проектах речь?

Электромобили становятся одним из главных трендов для автолюбителей — каждый третий россиянин хотел бы обзавестись машиной на электрической тяге. Однако пока многих останавливает высокая цена такой покупки. Не случайно продажи подержанных электрокаров растут на десятки процентов в год. Видя это, российские компании объявляют о планах запустить или нарастить производство своих моделей с электродвигателями. Только в этом году выпуск отечественных электрокаров должен вырасти в 9 раз! А с 2025-го в России хотят выпускать по 50 тысяч таких машин ежегодно. Какие из российских проектов самые перспективные? Разбираемся вместе с гендиректором компании AutoCharge, специализирующейся на зарядных станциях для электромобилей, Сергеем Цукановым.
Электро-«Москвич»
Пожалуй, самые амбициозные планы относительно строительства электрокаров озвучивают представители возрожденной торговой марки «Москвич». В ноябре 2022 года они заявили, что в 2025-м намерены произвести 25 тысяч машин на электрической тяге. Пока в модельном ряду один электромобиль — кроссовер «Москвич 3е» (который, по сути, является адаптацией под российский рынок китайской машины Sehol E40X).
«Электрический первенец марки "Москвич 3е" оборудуют мотором мощностью 68 л.с. (340 Нм). Одного заряда электрокроссовера достаточно для преодоления 410 км пути. По оснащению "розеточная" версия повторяет бензиновую: 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель, 10-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы», — приводит характеристики модели Цуканов.
«Первый российский электрический внедорожник»
Вторая российская марка электромобилей, машины которой уже сегодня можно купить в России, — липецкие Evolute. Уже в этом году бренд намерен продать 6 тысяч электромобилей, а в 2025 году, согласно официальным заявлениям, хочет выпустить 15—18 тысяч машин на электрической тяге.
Причем в компании намерены выпускать электрические машины под самые разные требования. «Компания занимается глубокой локализацией китайских "батарейных" автомобилей, — поясняет Цуканов, — Электроседан Evolute i-PRO являет собой упрощенный Dongfeng Aeolus E70, а модель i-JOY — Dongfeng DFSK Glory E3. Последнюю также называют "Первым российским электрическим внедорожником". В этом году на российские дороги выедут еще две модели бренда — электрокроссовер i-JET и электрический минивэн i-Van».
Микро-спорткар из Ростова
В самом начале марта стало известно о начале дорожных испытаний маленького спортивного электрокара Elecar Tigarbo GT-B. Двухместную компактную машину будут собирать в Ростовской области. Старт продаж производитель обещает уже в апреле этого года.
У электрокара нет дверей, но есть специальный каркас безопасности, спортивные тормоза и облегченные диски, которые, по утверждению производителя, должны будут дать машине хороший разгон и торможение. Весить новинка будет всего 650 кг. Правда, и для долгих путешествий она не подойдет — обещанный запас хода на одной зарядке 60 км.
Электрогрузовик, заряжающийся за два часа
В конце 2022 года завершилась разработка небольшого электрического грузовика, получившего название EVM Pro. Говорится о том, что московский завод, где начнут серийное производство, должен начать работу в марте этого года. Производитель уже предлагает новинку для предзаказа.
«EVM Pro собран на базе УАЗ "Профи", — объясняет Сергей Цуканов. — В 2023-м планируется выпустить 783 таких машины, а с 2024-го ежегодно — 835 штук. 90-киловаттная батарея позволяет EVM Pro проезжать до 300 км без подзарядки. В комплекте с электрогрузовиком идет переносное зарядное устройство, которое полностью восстанавливает заряд за два часа».
Городской «Атом»
В 2023 году планируется представить еще одну новинку, которая имеет самое прямое отношение к Петербургу — электрокар «Atom». Он создается стартапом, запущенным при участии КамАЗа и Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого. Изначально проект назывался «Кама», но затем обзавелся новым именем.
Как утверждают создатели, он будет рассчитан на молодежь. Разработкой части узлов примет участие «Росатом». Планируется, что в продажу машины поступят в 2025 году. В том числе говорится о плане предоставить их для каршеринга и такси.
Компактный электробус
О своих планах развивать электронаправление заявляет и еще один традиционный отечественный автогигант — ГАЗ. Осенью 2022 года он представил электрическую модификацию «ГАЗель e-City».
«С полной нагрузкой e-City сможет проезжать до 150 км. Такой "дальнобойности" достаточно для Москвы, — рассказал Сергей Цуканов из AutoCharge. — В этом году компания планирует собрать 331 единицу транспортных средств. В 2024-м количество выпускаемых машин вырастет до 537, а в 2025-м — до 838».
ЭлектроВАЗ
Наконец, не остался в стороне от тренда и «АвтоВАЗ», который в ближайшее время планирует запустить и быстро нарастить производство электрокаров. «Компания в этом году не планирует запускать серийное производство "батарейных" авто, — говорит Сергей Цуканов. — При этом заявила, что в 2024-м с конвейера сойдет 1972 ее электрокара, а в 2025-м — 5 800».
Так, сообщается, что в декабре 2022 года автогигант вывел на испытания электрическую версию Lada Largus. Также сообщается о планах предоставить мощности «АвтоВАЗа» в Петербурге (бывший завод Nissan) для производства электрокаров. Среди возможных вариантов называется модель «е-Нива», разработку которой ведет оборонный завод «Алмаз-Антей».
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