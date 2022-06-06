РЖД запускает круговой туристический поезд из Москвы в «Культурный Петербург»

В рамках одного железнодорожного путешествия можно будет посетить музейные комплексы Петербурга, Петергофа и Царского села. В Петербурге туристам покажут Музей железных дорог России и на выбор предложат «посвятить время культурной программе, прогуляться по великолепным паркам и дворцам, а также во время теплоходной экскурсии по Неве стать свидетелями уникального зрелища — разведения мостов». Также в городе запланирована экскурсия по Витебскому вокзалу.

В Петергофе в рамках путешествия запланирована прогулка по дворцово-парковой территории, чтобы увидеть «около полутора десятков ландшафтных ансамблей, великолепные скульптуры и фонтаны, наиболее известные из которых «Самсон», «Нептун», «Дубовый», «Чаши», «Фаворитка» и другие».

В Павловске можно будет увидеть Павловский дворец — летнюю резиденцию Петра I, сад Романовых, множество прудов, скверов и статуй, после чего отправиться на экскурсию в Царское село.

Туристический поезд проследует по маршруту Москва — Петербург — Новый Петергоф — Петербург — Павловск — Москва, проведет в пути четыре дня и три ночи и обойдется от 12 тысяч рублей за самый дешевый билет. За эту цену РЖД предлагает новые двухэтажные спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан, тогда как экскурсии придется докупить отдельно.