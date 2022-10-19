Дизайн дня: посмотрите на концепты первого полностью российского высокоскоростного поезда

Будто вдохновленный Tesla Cybertruck, он может заменить собой «Сапсаны» от Siemens, которые курсируют между Петербургом и Москвой.
На сегодняшний день продуманы три концепта высокоскоростного поезда. Первый вариант отличают «плавные линии силуэта в сочетании с единой фронтальной полосой создают необычный и запоминающийся образ».
Второй вариант имеет раздельную оптику с «выразительным взглядом» в сочетании с прямыми линиями и полигональными поверхностями — отмечается, что это «новое видение привычной компоновки».
Третий вариант электропоезда имеет «динамичную трехлучевую световую линию», которая в сочетании со стремительным силуэтом» создает «образ дизайна будущего».
Для разработки и проектирования электропоезда еще в 2019 году на базе РЖД было создано специальное подразделение — АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта». К реализации проекта привлекаются более 300 научных и промышленных предприятий страны. Конструкционная скорость разрабатываемого поезда должна составить 360 километров в час. Планируется, что электропоезд будет готов в 2028 году, какой именно — предложено выбрать самим россиянам.
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