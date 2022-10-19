Дизайн дня: посмотрите на концепты первого полностью российского высокоскоростного поезда

Для разработки и проектирования электропоезда еще в 2019 году на базе РЖД было создано специальное подразделение — АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта». К реализации проекта привлекаются более 300 научных и промышленных предприятий страны. Конструкционная скорость разрабатываемого поезда должна составить 360 километров в час. Планируется, что электропоезд будет готов в 2028 году, какой именно — предложено выбрать самим россиянам.