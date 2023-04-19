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Транспорт

В Петербурге появились электросамокаты-внедорожники от «Яндекс Go»

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Новая собственная разработка компании называется Wind. Это первые в мире устройства с двумя амортизаторами: передними и задними. А еще создатели добавили конструкции увеличенный дорожный просвет, что позволяют комфортнее передвигаться даже по неровным дорогам и брусчатке.

Irina Starikova3432 / Shutterstock.com

Еще разработчики позаботились о безопасности. По правилам, ездить вдвоем на одном самокате нельзя, поэтому модель сделали с широкой, но короткой платформой. На ней поместится только один пассажир. Есть также встроенные поворотники, мощный фонарик для увеличения видимости в пути, а еще расширили руль, что сделало самокат более устойчивым и поворотливым, рассказали в пресс-службе компании.

Самокат Wind разгоняется до 20 километров в час. В пешеходных зонах скорость автоматически плавно снижается. Одна из таких зон — набережная реки Мойки. Зоны определяются в зависимости от плотности пешеходного потока, его средней скорости, близости детских садов, школ и площадок.

Также есть зоны, где на самокатах ездить запрещено. Устройство автоматически определит положение на карте и выключит разгон.

Ранее «Яндекс» представил собственный электросамокат. Компания продолжает решать на сегодняшний день самый нерешенный вопрос — как научить людей перемещаться на коротких расстояниях от дома до ближайшего транспортного узла. Рассказываем о разработке.

Напомним, Смольный назвал улицы, по которым запрещено ездить на электросамокатах в Петербурге. А еще подписал соглашение о прокате электросамокатов в городе. В нем прописаны правила работы кикшеринговых сервисов в Петербурге. Также, помимо запрещенных зон, устанавливается максимальная скорость для электросамокатов, места для парковок и другое.

Все! Электросамокаты включили в ПДД. Что теперь изменится, а главное — снизит ли это количество аварий?

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