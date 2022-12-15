«Яндекс» представил собственный электросамокат

Разработкой собственного самоката «Яндекс» занимается в течение последнего года — с учетом того, что в его основу легла предыдущая версия. Процесс каждодневного тестирования с «залитием водой, бросанием самоката со второго этажа и краш-тестами» проводился китайской командой разработчиков. Сделать средство передвижения доступным для пользователей компания планирует в 2023 году — не только в России.

По словам Ясиновского, он «гораздо комфортнее того, что сейчас есть на рынке, более надежный, стабильный и маневренный, чуть больше весит, поэтому им более комфортно управлять». Вес самоката составляет 30 килограмм, он имеет переднюю и заднюю подвески, что позволяет ездить и по брусчатке, и по асфальту. Дека самоката стала короче, чтобы «сделать физически неудобным катание вдвоем» — оно, напоминают в «Яндексе», не является безопасным. Одновременно с этим она шире, чем у аналогов — для удобства пользователей, которые предпочитают стоят двумя ногами.