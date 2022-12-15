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«Яндекс» представил собственный электросамокат

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Компания продолжает решать на сегодняшний день самый нерешенный вопрос — как научить людей перемещаться на коротких расстояниях от дома до ближайшего транспортного узла. Рассказываем о разработке и том, когда она станет доступна для пользователей.

Леонид Ясиновский

Руководитель направления электросамокатов в рамках проекта «Яндекс Go»:

Города развиваются таким образом, что в них становится много центров и точек притяжения. Все меньше популярен сценарий, когда надо 1,5-2 часа из-за города на работу, и все все более популярен сценарий, когда вся твоя жизнь находится в радиусе 5 километров от дома. Люди достаточно хорошо научились перемещаться на длинные и средние расстояния, которые преодолеваются автомобилем, самолетом, поездом или автобусом. А вот этот короткий участок от дома до ближайшего транспортного узла — самый пока нерешенный.

Разработкой собственного самоката «Яндекс» занимается в течение последнего года — с учетом того, что в его основу легла предыдущая версия. Процесс каждодневного тестирования с «залитием водой, бросанием самоката со второго этажа и краш-тестами» проводился китайской командой разработчиков. Сделать средство передвижения доступным для пользователей компания планирует в 2023 году — не только в России.

По словам Ясиновского, он «гораздо комфортнее того, что сейчас есть на рынке, более надежный, стабильный и маневренный, чуть больше весит, поэтому им более комфортно управлять». Вес самоката составляет 30 килограмм, он имеет переднюю и заднюю подвески, что позволяет ездить и по брусчатке, и по асфальту. Дека самоката стала короче, чтобы «сделать физически неудобным катание вдвоем» — оно, напоминают в «Яндексе», не является безопасным. Одновременно с этим она шире, чем у аналогов — для удобства пользователей, которые предпочитают стоят двумя ногами.

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