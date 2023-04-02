9 петербургских автобусных маршрутов изменятся

Так, у автобуса №232 появится новая отстойно-разворотная площадкана Витебском проспекте. Внесённые изменения свяжут боковой проезд Витебского проспекта со станцией метро "Звёздная".

Будет изменена трасса маршрута №299. Автобусы пойдут от улицы Обороны в Павловске до метро "Московская". Регулярность движения на направлении улучшится, а интервалы движения по утрам сократятся до 15-18 минут и до 14-19 минут — по вечерам.

Маршрут №377 по Волхонскому шоссе продлили до Южного кладбища. Интервал движения должен сократиться до 20-35 минут.

Автобусы №244 будут следовать от станции "Кировский завод" по проспекту Стачек, улицам Васи Алексеева и Маршала Говорова (в обратном направлении по улице Зайцева) и Краснопутиловской. Пассажиры смогут выходить на максимально приближенной остановке ко входу в вестибюль метро "Кировский завод".

Трассу маршрута №5 изменили с учётом высадки и посадки пассажиров на Гранитной улице у входа в метро. В обратном направлении автобусы будут идти по Гранитной улице, Заневскому проспекту, проспекту Энергетиков и далее по действующей трасе.

Маршрут №170 продлили от конечной до Шуваловского проспекта, а далее до Глухарской и Планерной улиц с выходом на действующую трассу. Это сделали, чтобы обеспечить беспересадочную связь жителей вышеперечисленных улиц со станцией метро "Беговая".

Чтобы уменьшить интервалы движения, изменили маршруты № 134А и № 134Б. Автобусы с этими номерами будут следовать до пересечения Афонской и Вербной улиц. Остановка "Афонская улица" стала конечной на маршруте № 134А и начальным пунктом на маршруте № 134Б.

Маршрут №58 при следовании от метро "Елизаровская" направят по Амбарной улице, через площадь Александра Невского и Чернорецкий переулок. Посадка в автобусы в направлении Атаманской улицы будет осуществляться на "Чернорецком переулке".

Петербуржцы смогут сэкономить на поездках на общественном транспорте. Новые тарифы начнут действовать с 1 апреля. При оплате проезда с карт «Мир» и ЕКП получится экономить до 25 рублей.

Личный кабинет пассажира городского транспорта Петербурга запустят в мае. С помощью цифрового сервиса можно дистанционно пополнять «Подорожник». А в планах у Смольного разработать мобильное приложение, через которое можно покупать и оплачивать проезд на общественном транспорте со смартфона.