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Транспорт

Петербуржцы смогут сэкономить на поездках на общественном транспорте. Но есть условие

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Новые тарифы начнут действовать с 1 апреля. При оплате проезда с карт «Мир» и ЕКП получится экономить до 25 рублей.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

Как сообщили в комитете по транспорту, при оплате картой «Мир» поездка в трамвае, троллейбусе и автобусе обойдется в 43 рубля, а при оплате Единой картой петербуржца — 42 рубля.

А если использовать телефон с соответствующими мобильными приложениями для бесконтактной оплаты, то цена поездки составит 41 при оплате картой «Мир» и 40 рублей — ЕКП.

На данный момент действует единый разовый тариф на проезд в наземном транспорте в 65 рублей. А новые тарифы будут действовать до 31 декабря, добавили в Смольном.

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