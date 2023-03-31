Петербуржцы смогут сэкономить на поездках на общественном транспорте. Но есть условие

Как сообщили в комитете по транспорту, при оплате картой «Мир» поездка в трамвае, троллейбусе и автобусе обойдется в 43 рубля, а при оплате Единой картой петербуржца — 42 рубля.

А если использовать телефон с соответствующими мобильными приложениями для бесконтактной оплаты, то цена поездки составит 41 при оплате картой «Мир» и 40 рублей — ЕКП.

На данный момент действует единый разовый тариф на проезд в наземном транспорте в 65 рублей. А новые тарифы будут действовать до 31 декабря, добавили в Смольном.