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Транспорт

Личный кабинет пассажира городского транспорта Петербурга запустят в мае

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С помощью цифрового сервиса можно дистанционно пополнять «Подорожник». А в планах у Смольного разработать мобильное приложение, через которое можно покупать и оплачивать проезд на общественном транспорте со смартфона.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

«Сейчас наносим финальные штрихи — проводим интеграцию с сервисами, необходимыми для приема платежей», — сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

В сервисе будет отображаться информация о всех последних поездках. Зайти в него можно через Портал общественного транспорта Петербурга.

В планах у комитета по транспорту запустить мобильное приложение, через которое можно будет покупать и оплачивать проезд на общественном транспорте со смартфона. В него также интегрируют другие типы проездных билетов, включая льготные.

Напомним, у «Подорожника» появится собственное приложение с функцией виртуального проездного билета. С помощью этой системы можно будет оплачивать проезд с мобильных устройств. Программу планируют создать в 2023 году.

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