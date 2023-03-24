Личный кабинет пассажира городского транспорта Петербурга запустят в мае

«Сейчас наносим финальные штрихи — проводим интеграцию с сервисами, необходимыми для приема платежей», — сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

В сервисе будет отображаться информация о всех последних поездках. Зайти в него можно через Портал общественного транспорта Петербурга.

В планах у комитета по транспорту запустить мобильное приложение, через которое можно будет покупать и оплачивать проезд на общественном транспорте со смартфона. В него также интегрируют другие типы проездных билетов, включая льготные.

Напомним, у «Подорожника» появится собственное приложение с функцией виртуального проездного билета. С помощью этой системы можно будет оплачивать проезд с мобильных устройств. Программу планируют создать в 2023 году.