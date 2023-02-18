Вестибюль станции «Площадь Восстания» могут закрыть на реконструкцию

Первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» — на пересечении Лиговского проспекта, улицы Восстания и Невского проспекта также ожидает реконструкция, но она начнется не раньше 2029-2030 года.

При этом, говоря о потребности по закрытию вестибюлей, сотрудники подземки указали, что исходные технические требования на проект реконструкции второго вестибюля были выданы в 2018 году. Учитывая, что подобные сведения актуальны только 2-3 года, метрополитену нужно точно понимать сроки ремонта, чтобы снова установить исходные технические требования заново.

В Смольном рассказали, будут ли закрывать на ремонт станцию метро «Пионерская». Ранее стало известно, что по инициативе ГУП «Петербургский метрополитен» городские власти изучают возможные решения закрытия станции в мае 2023 года.

В Петербурге объявили конкурс на проектирование части коричневой ветки метро от «Путиловской» до «Каретной».

Бесплатный трамвай-шаттл между «Ладожской» и «Площадью Александра Невского» запустят 4 марта. Новый маршрут позволит разгрузить станцию «Новочеркасская» на время капитального ремонта «Ладожской».