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Транспорт

Вестибюль станции «Площадь Восстания» могут закрыть на реконструкцию

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Речь идет о выходе, из которого пассажиры могут попасть на Лиговский проспект и Московский вокзал. Там планируют провести капитальный ремонт 2026-2027 годах. Об этом со ссылкой на письмо, отправленное ГУП «Петербургский метрополитен» в Дирекцию транспортного строительства, сообщает издание «Фонтанка».

Srg Gushchin / Shutterstock.com

Первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» — на пересечении Лиговского проспекта, улицы Восстания и Невского проспекта также ожидает реконструкция, но она начнется не раньше 2029-2030 года.

При этом, говоря о потребности по закрытию вестибюлей, сотрудники подземки указали, что исходные технические требования на проект реконструкции второго вестибюля были выданы в 2018 году. Учитывая, что подобные сведения актуальны только 2-3 года, метрополитену нужно точно понимать сроки ремонта, чтобы снова установить исходные технические требования заново.

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