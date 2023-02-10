18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Смольном рассказали, будут ли закрывать на ремонт станцию метро «Пионерская»

Поделиться:

Ранее стало известно, что по инициативе ГУП «Петербургский метрополитен» городские власти изучают возможные решения закрытия станции в мае 2023 года. На «Пионерской» уже идет ремонт, и изначально целиком закрывать станцию не планировалось. Однако в комитете по транспорту заявляют, что таких планов нет.

Arseniy Shemyakin Photo / Shutterstock.com

«Решение о закрытии станции метро "Пионерская" на ремонт отсутствует. На станции уже ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошлого года. В частности, выполняется капитальный ремонт вестибюля станции в части строительных конструкций и стилобата. Работы производятся без закрытия станции», — сообщили «Деловому Петербургу» в пресс-службе комитета.

Напомним, капремонт «Пионерской» разделен на несколько этапов. Самым сложным назывался третий этап, который затронет зону турникетов. Его будут проводить с мая по октябрь 2023 года. Как пишет «Фонтанка», во время ремонта выяснили, что необходимо провести дополнительный объем работ. И сейчас идет оценка всех факторов и выработка технологии.

Напомним, станцию метро «Ладожская» в Петербурге закроют на ремонт с 4 марта. Эту дату озвучили в комитете по транспорту. К этому времени должна появиться выделенная линия для трамваев на мосту Александра Невского. По нему собираются запустить бесплатный трамвай на время ремонта станции метро «Ладожская». Такие планы озвучили в комитете по транспорту, однако окончательное решение будет принимать комитет по тарифам.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: