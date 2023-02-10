В Смольном рассказали, будут ли закрывать на ремонт станцию метро «Пионерская»

«Решение о закрытии станции метро "Пионерская" на ремонт отсутствует. На станции уже ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошлого года. В частности, выполняется капитальный ремонт вестибюля станции в части строительных конструкций и стилобата. Работы производятся без закрытия станции», — сообщили «Деловому Петербургу» в пресс-службе комитета.

Напомним, капремонт «Пионерской» разделен на несколько этапов. Самым сложным назывался третий этап, который затронет зону турникетов. Его будут проводить с мая по октябрь 2023 года. Как пишет «Фонтанка», во время ремонта выяснили, что необходимо провести дополнительный объем работ. И сейчас идет оценка всех факторов и выработка технологии.

Напомним, станцию метро «Ладожская» в Петербурге закроют на ремонт с 4 марта. Эту дату озвучили в комитете по транспорту. К этому времени должна появиться выделенная линия для трамваев на мосту Александра Невского. По нему собираются запустить бесплатный трамвай на время ремонта станции метро «Ладожская». Такие планы озвучили в комитете по транспорту, однако окончательное решение будет принимать комитет по тарифам.