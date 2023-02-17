В Петербурге объявили конкурс на проектирование части коричневой ветки метро от «Путиловской» до «Каретной»

«Метрострой Северной столицы» просит от подрядчика сделать проектную и рабочую документацию, а также получить положительное заключение экспертизы к декабрю 2023 года. Максимальная стоимость контракта указана 351,5 млн рублей.
Смольный в начале января согласовал проект планировки этого участка на Красносельско-Калининской линии. Уже сейчас идет строительство других станций на этой же ветке (от «Юго-Западной» («Казаковской») до «Путиловской».
Планируется, что «Юго-Западную» и «Путиловскую» откроют в 2024 году, рассказал вице-губернатор Николай Линченко.
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