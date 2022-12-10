Систему парковочных разрешений в Петербурге пообещали модернизировать

Градоначальник уже поручил профильному вице-губернатору проанализировать обращения петербуржцев и подготовить предложения по оптимизации системы парковочных разрешений. Особое внимание Беглов пообещал уделить жителям Адмиралтейского района, многие из которых жаловались, что не могут припарковать машины у своих домов из-за большого количества чужих автомобилей.

Напомним, что ранее жители Адмиралтейского района были недовольны, что разрешения на парковку действуют только на территории муниципального округа, где они проживают. Хотя в том же Центральном районе, где зона платной парковки начала действовать раньше, автомобилистам разрешили оставлять машины в соседних округах.

Смольный разрабатывает новые правила парковки во дворах. В документе пропишут как ставить машины, чтобы они не мешали проезду спецтехники, вывозу мусора и уборке снега.

ЗакС рассматривает введение поминутного тарифа в зонах платной парковки с весны. Это позволит не переплачивать за лишний час парковки, если автовладелец просрочил оплату хоть на одну минуту.