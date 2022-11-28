Смольный разрабатывает новые правила парковки во дворах

В частности, городские власти хотят ввести специальную разметку, обозначающую зону, на которой оставлять машины запрещено. Также предлагается составлять графики зимней уборки внутриквартальных проездов от снега. Их собираются публиковать на специальных стендах. В эти периоды автовладельцы должны будут убирать свои машины.

При этом уборка должна проходить только по рабочим дням в периоды с 10 до 18 часов не более четырех часов в сутки и не чаще двух раз в неделю. А графики уборки на смежных территориях не должны совпадать.

За несоблюдение новых правил нарушителей будет ждать административная ответственность. Правда в проекте изменений не указаны ссылки на конкретные статьи. Как пишет «Деловой Петербург», городские власти собираются задействовать уже существующую статью 32.1 закона об административных правонарушениях в Петербурге. По ней предусмотрены штрафы от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для физлиц, от 5 тысяч до 40 тысяч — для должностных лиц и от 150 тысяч до 500 тысяч — для юридических лиц. Также за нарушения машины могут эвакуировать.

Напомним, в конце октября стало известно, что в Смольном придумали, как будут справляться со снегом во дворах, заставленных машинами. Правительство Петербурга разрабатывает проект изменений в городские правила благоустройства. Предполагается, что нововведения облегчат жизнь не только коммунальщикам, но и мусорщикам.