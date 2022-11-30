ЗакС рассматривает введение поминутного тарифа в зонах платной парковки с весны

Вопросы платной парковки обсуждала рабочая группа в Законодательном собрании, пишет «Фонтанка». Как отметил замглавы профильного комитета Дмитрий Ваньчков, поминутная оплата парковки будет действовать со второго часа аренды парковочного места.

Он также отметил, что сейчас комитет по транспорту ведет работу над тем, чтобы с марта 2023 года у автомобилистов была возможность поминутной оплаты начиная со второго часа парковки.

Напомним, с 1 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга расширили зоны платной парковки. Новый режим уже месяц действует на 153 улицах. К концу года в городе платные пространства будут включать 364 улицы и 28 тысяч машиномест. Сейчас зоны парковок есть на 99 улицах (более 8 тысяч мест).