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В Петербурге готовятся расширить зону платной парковки. В нее войдет еще 265 улиц

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В Петербурге собираются расширить зоны платных парковок в 2022 году. Новые пространства для стоянки автомобилей появятся еще на 265 улицах. Движение пойдет с севера на юг.

Как рассказали в Смольном, на первом этапе платную парковку запустят на 56 улицах Центрального района. Это планируют сделать уже с 1 июля. Столько же адресов обзаведутся платными парковками к сентябрю.

В ноябре пространства для стоянки автомобилей в Адмиралтейском районе, где на это пойдет 153 улицы. К концу года в городе платные пространства будут включать 364 улицы и 28 тысяч машиномест. Сейчас зоны парковок есть на 99 улицах (более 8 тысяч мест). Полный перечень адресов с разбивкой по этапам можно посмотреть по ссылке.

Спасут ли платные парковки от пробок и нужны ли они в Петербурге — отвечают урбанист, автомобилист и транспортный проектировщик

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