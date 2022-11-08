Рождественская ярмарка ограничит движение в центре Петербурга до конца января

Отмечается, что запрет остановки в проезде вдоль дома № 4 по Дворцовой площади будет действовать с 0:00 10 ноября до 23:59 23 января.

«Кроме того, с 00:00 13 декабря до 23:59 23 января 2023 года будет прекращено движение транспорта на Дворцовой площади», — рассказали в пресс-службе комитета.

Напомним, в Государственной административно-технической инспекции города согласовала установку украшений на Манежной площади. В пресс-службе ГАТИ отметили, что размещение Рождественской ярмарки можно будет проводить с 18 ноября, а разобрать конструкции необходимо до 20 апреля 2023 года. А еще в правительстве города готовы выделить более 103 млн рублей на Рождественскую ярмарку. Самая большая статья расходов — художественное оформление ярмарки.