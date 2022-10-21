Сколько собираются потратить на проведение Рождественской ярмарки в Петербурге? Отвечают в Смольном

Как пишет «Деловой Петербург», всего на портале госзакупок размещено 15 лотов от СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров, работ и услуг». По части из них уже определены поставщики. Больше всего (32,2 млн рублей) собираются потратить на художественное оформление ярмарки. Установка временных некапитальных объектов обойдется в 17,6 млн. Бесперебойное энергоснабжение территории мероприятия будет стоить 14 млн, а услуги частной охраны — 12,9 млн.

Напомним, в начале октября власти Петербурга приняли решение отменить все новогодние и рождественские праздничные мероприятия. Под сокращение попал концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце. Исключением станут новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские елки».