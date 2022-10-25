Смольный утвердили место для Рождественской ярмарки в Петербурге

В Государственной административно-технической инспекции города согласовала установку украшений на Манежной площади. В пресс-службе ГАТИ отметили, что размещение Рождественской ярмарки можно будет проводить с 18 ноября, а разобрать конструкции необходимо до 20 апреля 2023 года.
«ГАТИ согласовала установку, размещение временных элементов благоустройства и ограждений для проведения традиционной Рождественской ярмарки на Манежной. О вводимых ограничениях движения и маршрутах объезда в связи с проведением мероприятия будет объявлено дополнительно комитетом по транспорту», — сказано в комментарии.
Саму программу ярмарки объявят немного позднее на странице организатора во ВКонтакте.
Напомним, в правительстве города готовы выделить более 103 млн рублей на расходы по строительству Рождественской ярмарки. Самая большая статья расходов — художественное оформление.
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