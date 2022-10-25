Смольный утвердили место для Рождественской ярмарки в Петербурге

«ГАТИ согласовала установку, размещение временных элементов благоустройства и ограждений для проведения традиционной Рождественской ярмарки на Манежной. О вводимых ограничениях движения и маршрутах объезда в связи с проведением мероприятия будет объявлено дополнительно комитетом по транспорту», — сказано в комментарии.

Саму программу ярмарки объявят немного позднее на странице организатора во ВКонтакте.

Напомним, в правительстве города готовы выделить более 103 млн рублей на расходы по строительству Рождественской ярмарки. Самая большая статья расходов — художественное оформление.