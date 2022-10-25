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Смольный утвердили место для Рождественской ярмарки в Петербурге

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В Государственной административно-технической инспекции города согласовала установку украшений на Манежной площади. В пресс-службе ГАТИ отметили, что размещение Рождественской ярмарки можно будет проводить с 18 ноября, а разобрать конструкции необходимо до 20 апреля 2023 года.

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«ГАТИ согласовала установку, размещение временных элементов благоустройства и ограждений для проведения традиционной Рождественской ярмарки на Манежной. О вводимых ограничениях движения и маршрутах объезда в связи с проведением мероприятия будет объявлено дополнительно комитетом по транспорту», — сказано в комментарии.

Саму программу ярмарки объявят немного позднее на странице организатора во ВКонтакте.

Напомним, в правительстве города готовы выделить более 103 млн рублей на расходы по строительству Рождественской ярмарки. Самая большая статья расходов — художественное оформление.

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