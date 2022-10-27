На 153 улицах Адмиралтейского района появится платная парковка

В ведомстве добавили, что горожане, которые живут в границах Адмиралтейского района смогут оформить льготное парковочное разрешение. Оно обойдется в 1,8 тысяч рублей в год.

«Документы подает собственник жилого помещения или доли в нем. При этом он может оформить разрешение как на свой автомобиль, так и на транспортное средство того, кто зарегистрирован в квартире постоянно или временно», — сказано в комментарии.

Напомним, доход от платных парковок в Петербурге принесут в бюджет в 2023 году около 2 млрд рублей. Такую цифру озвучила глава комитета финансов Светлана Енилина в сентябре 2022 года. Она также отметила, что в этом году казна пополнится почти на 878 млн рублей за счет платных парковочных зон.