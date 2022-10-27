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Транспорт

На 153 улицах Адмиралтейского района появится платная парковка

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С 1 ноября оставить авто в дневное время можно будет только за отдельную плату, напомнили в комитете по информатизации и связи. Стоимость платной парковки составляет 100 рублей в час.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

В ведомстве добавили, что горожане, которые живут в границах Адмиралтейского района смогут оформить льготное парковочное разрешение. Оно обойдется в 1,8 тысяч рублей в год.

«Документы подает собственник жилого помещения или доли в нем. При этом он может оформить разрешение как на свой автомобиль, так и на транспортное средство того, кто зарегистрирован в квартире постоянно или временно», — сказано в комментарии.

Напомним, доход от платных парковок в Петербурге принесут в бюджет в 2023 году около 2 млрд рублей. Такую цифру озвучила глава комитета финансов Светлана Енилина в сентябре 2022 года. Она также отметила, что в этом году казна пополнится почти на 878 млн рублей за счет платных парковочных зон.

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