Смольный планирует заработать на платных парковках 2 млрд рублей в 2023 году

Она также отметила, что в этом году казна пополнится почти на 878 млн рублей за счет платных парковочных зон. Енилина добавила, что в комитете учли и увеличение зоны платных парковок.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября платная парковка появилась на 56 улицах Центрального района. До конца года парковка станет платной на 72 улицах Адмиралтейского района. А в следующем году платные парковки откроют на Васильевском острове и Петроградской стороне.