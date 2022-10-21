Личный опыт: как я оформляла льготное разрешение на парковку в центре Петербурга — 3 примера

С 1 ноября зона платной парковки в Петербурге заметно увеличится — она начнет действовать на 153 улицах Адмиралтейского района. В преддверии этой даты многие горожане пытаются оформить льготные разрешения, которые позволяют платить за парковку всего 1800 рублей в год (а в некоторых случаях оставлять машину можно будет вообще бесплатно!). Специально для «Собака.ru» три петербурженки рассказали о том, как им удалось сдать документы, с какими подводными камнями им пришлось столкнуться и что в результате из этого получилось.
В центре Петербурга остается все меньше мест, где можно парковаться бесплатно. С 1 ноября в зону платной парковки дополнительно войдет более 150 улиц Адмиралтейского района. Для многих, кто часто бывает на машине в центре это создаст серьезные сложности. Им либо придется платить согласно почасовому тарифу, либо покупать абонемент, стоимость которого составляет почти 180 тысяч за год.
Однако те, кто прописан в домах, выходящих на улицы с платной парковкой, могут оформить льготное разрешение для резидентов. Его стоимость составляет 1800 рублей в год. Также право на льготу имеют петербургские многодетные родители — они вне зависимости от района прописки они могут получить сертификат, позволяющий парковаться в центре бесплатно.
«Нужно помнить, что существует ограничение на количество разрешений для одной квартиры, — напоминает Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, — если жилье в собственности одной семьи, то на него приходится максимум два разрешения. Если речь идет о коммунальной квартире, то одно разрешение дается на один ордер, то есть фактически на одну семью. И это при том, что в центре города есть коммунальные квартиры, где по одному ордеру могут жить несколько поколений сразу. Получается некоторая дискриминация. Ну и если говорить о разрешениях для многодетных, то им также полагается один ордер на семью».
Впрочем, ограничение на число разрешений — не единственная проблема. Разобраться с требованиями, собрать нужный пакет документов хотя бы на одно разрешение и даже подать все бумаги в МФЦ бывает непросто. Об этом свидетельствуют истории трех петербурженок, которые попытались это сделать.
Ольга
Оформила разрешение резидента, хотя живет не в центре
Почему решила оформить: Наш офис находится недалеко от Невского проспекта, к тому же по работе я часто езжу на встречи, опять-таки обычно в центре. Если бы каждый день приходилось платить за парковку, это было бы слишком накладно.
Живу я на юге города, но вместе с мамой у нас в собственности есть квартира в центре, где я провела детство. Там же до сих пор и зарегистрирована. Сначала думала, что это не дает права оформить парковочное разрешение, однако летом узнала, что возможность податься все же есть — решила попробовать.
Как подавала документы: Еще летом позвонила в самый удобный мне МФЦ, назначила встречу. Поскольку на одну квартиру полагается не более двух разрешений, то при оформлении документов должны присутствовать все собственники квартиры. В моем случае мы пришли вдвоем с мамой (в случае если все собственники не могут прийти в МФЦ, при необходимо представить их нотариально заверенное согласие, — Прим. ред.).
Также с собой нужно было иметь паспорт, свидетельство о регистрации автомобиля, документ подтверждающий право собственности на квартиру. В интернете было написано, что надо взять еще справку о регистрации по месту жительства (форму 9), но в МФЦ мне сказали, что она не нужна, поскольку они сами ее «подтянут».
Что в итоге: Оформление документов заняло около полутора часов. По окончании мне сказали, что разрешение будет готово в течение 10 дней, но письмо с подтверждением пришло уже через 4 дня. С того момента, зайдя в приложение «Парковки Санкт-Петербурга», я увидела, что могу парковаться без почасовой оплаты.
Анастасия
Вместе с мужем пыталась подать два комплекта документов
Почему решила оформить: Я живу в Адмиралтейском районе, с 1 ноября мы попадаем в зону платной парковки. Во дворе оставлять автомобиль не получится — наш дом был построен в 1857 году, исходя из карет, а не из машин. А на улице никаких бесплатных альтернатив у нас с мужем тоже не остается. Поэтому мы решили податься на разрешение для резидентов. Собственником квартиры является муж, но я прописана вместе с ним, поэтому у нас у обоих было право.
Как подавала документы: в первый раз мы пришли в МФЦ еще в начале октября. Тогда нам сказали идите, мол, отсюда, сославшись на то, что никакой информации о разрешениях для резидентов у них пока нет.
Во второй раз мы решили податься 18 октября, во вторник, когда вся информация в МФЦ уже пришла. Естественно, увидели огромную очередь. Сначала нам сказали, что подать документы пока нельзя и свободные места будут только на ноябрь. Впрочем, потом они почему-то передумали и все же согласились принять нас в тот же день.
Следующая сложность возникла уже непосредственно при оформлении заявки. Мои документы приняли в работу, а вот у мужа — не взяли. Ему сказали, что поскольку его машина оформлена не на него, а на сестру, то необходимо ее присутствие или нотариально заверенная доверенность.
Что в итоге: На подачу документов ушла вся первая половина дня. Мы оплатили стоимость обоих абонементов, но пока ни одного не получили. Более того, мужу предстоит еще один визит в МФЦ, а меня предупредили, что мне могут отказать по итогам рассмотрения. Так что остается только ждать.
Людмила
Оформила льготу для многодетных родителей
Почему решила оформить: У меня тройня, и когда дети чуть подросли, появилась необходимость выбираться вместе в город: посещать зоопарк, музеи, знакомить детей с достопримечательностями. Вызвать такси с тремя детьми — целая проблема. Водители отказываются тебя везти, выясняется, что в машине нет детских кресел... Поэтому личный автомобиль очень выручает. Однако 2—4 часа платной парковки в центре очень бьют по карману, тем более, что я мать-одиночка.
Как подавала документы: Вся эпопея началась для меня еще весной. Я начала искать в интернете, могу ли получить льготу, какие нужны документы. Закон сформулирован так, что не очень понятно, все ли многодетные имеют право на бесплатную парковку или только те, кто живет в центре города.
Наконец, нашла необходимую форму на Госуслугах (кстати поиск выдавал мне ее через раз, нужно очень точно прописывать какой именно документ тебе необходим). Наконец, я приступила к оформлению и увидела несколько неоднозначных пунктов. К примеру, нужно было поставить галочки рядом с теми льготами, которые я уже получала. У меня опять же возник вопрос, лишат ли меня права на парковочное место, если город мне уже помогал?
Мне потребовалось отсканировать все документы: свидетельства о рождении, удостоверение многодетной матери, свидетельство регистрации на машину, паспорт, форму 9. Здесь я опять задумалась — дадут ли мне разрешение, раз я живу не в центре.
Что в итоге: Отправив все документы, мне оставалось только ждать. По правилам на рассмотрение у них есть до 20 дней (если службам нужно запрашивать дополнительные документы у других структур). Но мне повезло — письмо пришло уже через 5 дней!
Мне прислали уведомление о том, что мой автомобиль внесен в реестр тех, кому разрешено парковаться бесплатно. Прикладывать этот документ никуда не надо. Я просто оставляю машину и те, кто следят за парковкой видят, что номер в реестре. Действует такое разрешение не год, как у резидентов, а три, после этого снова нужно будет подавать заявление.
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