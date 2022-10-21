Личный опыт: как я оформляла льготное разрешение на парковку в центре Петербурга — 3 примера

В центре Петербурга остается все меньше мест, где можно парковаться бесплатно. С 1 ноября в зону платной парковки дополнительно войдет более 150 улиц Адмиралтейского района. Для многих, кто часто бывает на машине в центре это создаст серьезные сложности. Им либо придется платить согласно почасовому тарифу, либо покупать абонемент, стоимость которого составляет почти 180 тысяч за год.

Однако те, кто прописан в домах, выходящих на улицы с платной парковкой, могут оформить льготное разрешение для резидентов. Его стоимость составляет 1800 рублей в год. Также право на льготу имеют петербургские многодетные родители — они вне зависимости от района прописки они могут получить сертификат, позволяющий парковаться в центре бесплатно.

«Нужно помнить, что существует ограничение на количество разрешений для одной квартиры, — напоминает Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, — если жилье в собственности одной семьи, то на него приходится максимум два разрешения. Если речь идет о коммунальной квартире, то одно разрешение дается на один ордер, то есть фактически на одну семью. И это при том, что в центре города есть коммунальные квартиры, где по одному ордеру могут жить несколько поколений сразу. Получается некоторая дискриминация. Ну и если говорить о разрешениях для многодетных, то им также полагается один ордер на семью».

Впрочем, ограничение на число разрешений — не единственная проблема. Разобраться с требованиями, собрать нужный пакет документов хотя бы на одно разрешение и даже подать все бумаги в МФЦ бывает непросто. Об этом свидетельствуют истории трех петербурженок, которые попытались это сделать.