Закрытие «Ладожской» отложили на начало 2023 года. И все из-за трамвайных путей

«Состояние трамвайных путей неудовлетворительное — не выполнены работы по замене путей на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского и ремонт трамвайного узла на Заневской площади», — сообщает чиновник.

Из-за этого приняли решение о переносе закрытия «Ладожской» на первый квартал 2023 года. К этому моменту планируется завершить все работы на трамвайных путях.

К этому же времени планируется обустроить выделенную полосу на Заневском проспекте для общественного транспорта и организация временной посадочной площадки для трамваев на Гранитной улице вблизи остановок трамвая «Чижик».

Напомним, станцию петербургского метрополитена «Ладожская» ждет капитальный ремонт. Закрыть подземку планировали в 2022 году, чтобы устранить протечки и нарушения требований безопасной эксплуатации.

Ранее петербургские власти сообщали, что планировалось в ближайшие годы закрывать по две-три станции одновременно. В обозримом будущем на реконструкцию отправят четыре станции метро: «Чернышевская», «Московская-2», «Удельная» и «Ладожская». Последнюю планируют ремонтировать в 2023 году и предполагается, что это станет самым большим испытанием для петербуржцев.